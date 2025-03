Inscrições para professor substituto da UFMS vão até 30 de março

Vagas são para diversas faculdades e insitutos e as inscrições devem ser feitas apenas pela internet

Os interessados em ocupar uma vaga para professor substituo da UFMS têm até 30 de março para se candidatem ao processo seletivo de professores substitutos para o primeiro semestre de 2025.

A inscrição é gratuita e deve ser feita exclusivamente na página concursos.ufms.br. As vagas são para especialistas, mestres e doutores para a Cidade Universitária, nas faculdades de Medicina e Medicina Veterinária e Zootecnia; nos institutos de Biociências, Integrado de Saúde e de Química;

No interior, as vagas são para os Câmpus da UFMS de Aquidauana, Coxim, do Pantanal, Paranaíba e Três Lagoas. O salário será de acordo com a carga horária e titulação, podendo variar entre cerca de R$2.600 a R$6.300

O processo seletivo será por meio de provas escrita, didática e de títulos, com previsão de realização entre 7 e 15 de abril. Os câmpus, faculdades e institutos com vagas para professor substituto publicaram editais complementares com as condições e especificações relativas à atuação em cada unidade, bem como o programa e a bibliografia básica das provas escrita e didática.

Todos os editais e mais informações podem ser obtidas neste link.

Com informações da UFMS.

