Dr. Victor Rocha e vice-presidente da Santa Casa se reúnem com presidente da Câmara para discutir crise financeira do hospital

Nesta terça-feira (7), o vereador Dr. Victor Rocha recebeu em seu gabinete o vice-presidente da Santa Casa de Campo Grande, Jary Castro, para debater o preocupante déficit financeiro enfrentado pela instituição. A conversa, iniciada no gabinete do vereador, foi levada até a presidência da Câmara Municipal, onde ambos se reuniram com o presidente da Casa, vereador Papy.

A Santa Casa, que atualmente funciona como o Hospital Municipal de Campo Grande, enfrenta um déficit mensal de aproximadamente R$ 9 milhões, uma situação que tem comprometido o atendimento à população. Durante o encontro, Jary Castro explicou que a crise é resultado do aumento na demanda por atendimentos, combinado com a falta de reajuste nos repasses por parte dos entes federativos.

“A Santa Casa atende como um hospital municipal, mas os repasses permanecem insuficientes para custear os serviços que prestamos à população. Precisamos de um esforço conjunto entre município, estado e União para reverter esse cenário”, afirmou Jary Castro.

Dr. Victor Rocha destacou a importância da Santa Casa para a saúde pública de Campo Grande e se comprometeu a liderar ações para buscar soluções. Entre as medidas anunciadas pelo vereador está a realização de uma audiência pública com representantes do Governo do Estado, da Prefeitura, da Santa Casa e da sociedade civil para discutir formas de mitigar a crise financeira.

“A Santa Casa é o pilar do atendimento hospitalar da nossa cidade. Não podemos permitir que essa instituição continue trabalhando no vermelho, colocando em risco a assistência à nossa população. Essa audiência pública será um momento de unir forças e buscar alternativas concretas para solucionar esse problema”, declarou o Dr. Victor Rocha.

No encontro com o presidente da Câmara, Papy, foi reforçada a necessidade de uma atuação conjunta entre os poderes para enfrentar o desafio. “A Câmara Municipal está comprometida em apoiar a Santa Casa. Vamos usar o espaço do Legislativo para promover o diálogo e buscar saídas que garantam a sustentabilidade do hospital”, afirmou Papy.

A audiência pública será marcada para as próximas semanas e abrirá espaço para a discussão de propostas que possam garantir o aumento nos repasses financeiros e melhorar a gestão do hospital. Dr. Victor Rocha concluiu reforçando seu compromisso com a saúde pública: “A saúde é uma prioridade absoluta. Continuarei trabalhando para garantir que instituições como a Santa Casa tenham condições de atender com qualidade e dignidade.”

