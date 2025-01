Sonora decreta situação de emergência após fortes chuvas

A prefeitura de Sonora, localizada a 361 quilômetros de Campo Grande, decretou situação de emergência por 120 dias devido aos estragos causados pelas chuvas intensas das últimas horas. Segundo dados meteorológicos, o município registrou 70 milímetros de precipitação em apenas dois dias, tornando-se a sexta cidade mais chuvosa do país nas últimas 24 horas.

As chuvas provocaram enxurradas que resultaram em danos estruturais significativos. O decreto, emitido nesta quinta-feira (9), destaca problemas como erosões, rompimento de pavimentação asfáltica em áreas urbanas e danos em tubulações de estradas vicinais. Além disso, o acesso ao balneário local foi interrompido, e diversas residências foram alagadas, afetando a população diretamente.

Durante o período de emergência, que se estenderá por quatro meses, estão previstas a convocação de voluntários para reforçar as ações de resposta e a realização de campanhas comunitárias para arrecadação de recursos. O objetivo é viabilizar a assistência às famílias afetadas pelos estragos.

Com o decreto, a prefeitura também está dispensada de licitações para contratações emergenciais, o que permite agilizar os processos necessários para reparos e atendimento à população, e segue monitorando as condições climáticas.

