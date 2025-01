Eldorado Brasil realiza feirão de empregos em Inocência, neste sábado

Os interessados devem levar documentos pessoais e carteira de trabalho

A Eldorado Brasil Celulose realiza, neste sábado, dia 11 de janeiro, um feirão de empregos no Ginásio de Esportes da cidade de Inocência – MS, localizado na Avenida Juraci Luís de Castro, 189-323, das 8h às 17h, com oportunidades para a área florestal, entre elas: ajudante florestal, líder de operações florestais, motorista e operador de trator.

Os candidatos precisam comparecer com os documentos pessoais (RG, CPF e a carteira de trabalho) e serão atendidos por ordem de chegada, mediante distribuição de senhas. No local serão oferecidas atividades gratuitas para as crianças, incluindo cama elástica, e distribuição de pipoca e algodão-doce para os participantes.

Serviço

Inocência – MS

Local: Ginásio de Esportes – Avenida Juraci Luís de Castro, 189-323.

Data: 11 de janeiro de 2025 (sábado).

Horário: das 08h às 17h (MS).

Sobre a Eldorado Brasil

A Eldorado Brasil Celulose é reconhecida globalmente por sua excelência operacional e seu compromisso com a sustentabilidade, resultado do trabalho de uma equipe qualificada de mais de 5 mil colaboradores. Inovadora no manejo florestal e na fabricação de celulose, produz, em média, 1,8 milhão de toneladas de celulose de alta qualidade por ano, atendendo aos mais exigentes padrões e certificações do mercado internacional.

Seu complexo industrial em Três Lagoas (MS) também tem capacidade para gerar energia renovável para abastecer uma cidade de 2,1 milhão de habitantes. Em Santos (SP), opera a EBLog, um dos mais modernos terminais portuários da América Latina, exportando o produto para mais de 40 países. A companhia mantém um forte compromisso com a sustentabilidade, inovação, competitividade e valorização das pessoas.

