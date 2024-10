Dr. Victor Rocha é reeleito com 5,3 mil votos; um dos mais votados do PSDB

O vereador Dr. Victor Rocha (PSDB) alcançou mais uma vitória expressiva nas eleições, sendo o segundo candidato mais votado do partido com 5.355 votos. Conhecido por sua dedicação à saúde pública de Campo Grande, ele reforça sua missão de salvar vidas, uma causa que se reflete em cada ação e projeto que desenvolve no município. Sua trajetória como médico e legislador é marcada pela luta constante por uma saúde pública de qualidade e acessível a todos.

Dr. Victor Rocha se destaca principalmente pela ampliação dos serviços específicos à Saúde da Mulher, como a Casa Rosa sendo um dos maiores exemplos de sua gestão. O centro, que já realizou mais de 8 mil atendimentos e diagnosticou mais de 150 casos de câncer de mama, tem sido essencial na prevenção e tratamento de doenças femininas, com foco no diagnóstico precoce do câncer. Essa atuação eficaz no campo da saúde fez com que seu trabalho fosse reconhecido e valorizado pela população, levando-o a conquistar um número expressivo de votos.

Com o novo mandato, o Dr. Victor Rocha já tem planos ambiciosos para a saúde pública em Campo Grande, ampliando seu alcance. Entre seus projetos, destaca-se a implantação da Casa Azul, um espaço dedicado exclusivamente à saúde do homem. A Casa Azul será um centro de atendimento especializado, com foco na prevenção e diagnóstico do câncer de próstata, atendendo a uma demanda crescente por serviços de saúde específicos para o público masculino.

“Minha missão é salvar vidas, e a saúde pública de qualidade é um direito de todos. Vamos continuar ampliando os serviços de saúde para garantir que mulheres, homens, crianças e idosos tenham acesso ao atendimento que merecem”, afirmou o vereador.

Ao lado da comunidade e das lideranças, Dr. Victor Rocha reafirma seu compromisso com a saúde pública, sempre buscando inovações e melhorias que atendam às reais necessidades da população de Campo Grande. Sua luta o motiva a seguir na defesa de um SUS forte e acessível para todos.