Até 2026, Plano Aeroviário prevê investimento de R$ 250 mi em 17 municípios de MS

A Seilog tem conduzido os projetos que refletem diretamente na melhoria da qualidade de vida dos sul-mato-grossenses

Visando a integração de Mato Grosso do Sul com outras regiões e países, tanto pelo céu quanto pelo asfalto, o Governo do Estado anuncia mais R$ 2,5 bilhões de investimentos em obras de infraestrutura nas rodovias e aeroportos. Outra iniciativa é a revitalização e operação da malha ferroviária, modernizando o escoamento de grãos, minerais e celulose. Até 2026, o Plano Aeroviário prevê investir de R$ 250 milhões em 17 municípios, com obras de implantação e restauração de aeroportos e aeródromos já em andamento.

“Estamos pensando em obras estruturantes, atraindo investimentos privados e preparando Mato Grosso do Sul para os próximos 30 anos e nos atentando a todos os matizes. Isso inclui rodovias, aeroportos e a integração do Estado com outras regiões e países. Ações com agilidade que tragam resultados para a população”, destacou o secretário de Infraestrutura e Logística, Guilherme Alcântara de Carvalho.

Em 2023, foram investidos mais de R$ 2,3 bilhões em infraestrutura, e para este ano estão previstos também R$ 5 bilhões, segundo o secretário estadual, em novos investimentos focados não apenas na infraestrutura rodoviária e obras urbanas, mas também na infraestrutura de áreas como saúde, educação, segurança, cultura, esporte e lazer.

O secretário mencionou investimentos de US$ 200 milhões de dólares com recursos do BIRD (Banco Internacional para Reconstrução e Desenvolvimento) para restaurar mais de 800 km de estradas e, com o BNDES (Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social) – já contratados, com projetos adiantados, na ordem de R$ 2,3 bilhões, sendo R$ 300 milhões de contrapartida do Governo para novas pavimentações e restauração de vias, em torno de 800 km em 14 rodovias.

Mato Grosso do Sul, onde o tráfego de cargas representa dois terços do fluxo nas rodovias, precisa dessas obras para sustentar o crescimento contínuo. A Agesul (Agência Estadual de Gestão de Empreendimentos) já garantiu 169 obras em processo de licitação, totalizando R$ 1,1 bilhão, reforçando o compromisso de asfaltar 100% dos municípios do estado, meta estabelecida pelo governador Eduardo Riedel.

Ponte de relacionamento

O Governo está focado no futuro, com projetos estratégicos que abrangem a região pantaneira. Um total de 513 km de rodovias nessa área está recebendo investimentos estaduais, além de estudos para ligar os “Pantanais Sul-mato-grossense e Mato-grossense”, como a construção de uma ponte entre Corumbá (MS) e Porto Jofre, em Poconé (MT).

São cerca de 300 km para integração do Pantanal nos dois estados, encurtando o trajeto de Corumbá a Poconé em 913 km. A Sul-Fronteira, rodovia essencial para integrar importante região produtora e levar desenvolvimento a sete cidades entre Ponta Porã e Mundo Novo, na fronteira de Mato Grosso do Sul com o Paraguai, também compõem o radar do desenvolvimento.

“Esses investimentos são planejados para abranger todas as regiões e garantir o desenvolvimento contínuo de Mato Grosso do Sul”, destacou o secretário Guilherme Alcântara. Outro projeto fundamental em andamento é a Rota da Celulose, que envolve a concessão de rodovias estaduais e federais, visando o desenvolvimento da Costa Leste do Estado. O pacote de concessões que vai à leilão na B3 (Bolsa de Valores do Brasil), em dezembro, inclui as rodovias estaduais MS-040, MS-338 e MS-395 e trechos das federais BR-262 e BR-267.

Além disso, o programa Municipalismo Ativo tem sido uma força motriz no desenvolvimento das cidades. Somente em 2024, 113 convênios foram firmados com as prefeituras, totalizando R$ 427 milhões, grande parte, aplicados em investimentos em obras de pavimentação asfáltica e drenagem de ruas e avenidas nos municípios.

Por Suzi Jarde