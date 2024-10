Banco Central alerta para prazo de resgate de dinheiro esquecido no Sistema Valores a Receber

Mais de 44 milhões de brasileiros, entre pessoas físicas e jurídicas, ainda possuem dinheiro disponível para resgate no Sistema Valores a Receber (SVR), de acordo com o Banco Central. O sistema, que foi lançado para facilitar o resgate de valores esquecidos em instituições financeiras, ainda conta com mais de R$ 8,59 bilhões disponíveis para consulta. Desde o início da plataforma, aproximadamente R$ 8 bilhões já foram sacados pelos usuários.

O Banco Central anunciou que a partir de quinta-feira (16), quem não solicitar os valores esquecidos poderá perder o direito de resgatá-los, já que esses montantes poderão ser confiscados pela União. A medida está prevista na Lei nº 14.973, que determina a utilização dos valores não resgatados para compensar a desoneração de setores econômicos.

No entanto, os cidadãos que perderem o prazo ainda terão seis meses para contestar o confisco judicialmente e reivindicar seus valores.

Apesar da possibilidade de perder os valores, muitos cidadãos ainda não realizaram o saque. Em agosto de 2024, o menor montante de resgates foi registrado, com apenas R$ 255 milhões solicitados. Em contraste, maio foi o mês com o maior volume de saques, totalizando R$ 328 milhões.

A maioria das pessoas físicas tem valores pequenos a receber, com destaque para os seguintes grupos:

– 33 milhões de pessoas com valores entre R$ 0 e R$ 10;

– 13 milhões de pessoas com valores entre R$ 10,01 e R$ 100;

– 5,2 milhões de pessoas com valores entre R$ 100,01 e R$ 1.000;

– 940 mil pessoas com valores superiores a R$ 1.000.

O processo de consulta e resgate é simples e gratuito. Veja o passo a passo para realizar a verificação:

– Acesse o site valoresareceber.bcb.gov.br;

– Insira o CPF ou CNPJ para verificar se há valores a receber;

– Para herdeiros, é necessário informar a data de nascimento do falecido;

– Caso tenha valores a receber, anote a data informada pelo sistema;

– Cadastre-se no site Gov.br (nível prata ou ouro) se ainda não tiver um login;

Na data informada, acesse novamente o site, faça login com o Gov.br e solicite a transferência.

Os valores serão preferencialmente transferidos via Pix, mas, se o cidadão não fornecer uma chave Pix, a instituição financeira entrará em contato para efetuar o pagamento.

Atenção aos golpes

O Banco Central alerta que o serviço do SVR é gratuito e que não há necessidade de pagamento de taxas para realizar o resgate. O órgão orienta a população a ficar atenta a possíveis golpes de estelionatários, que podem alegar intermediação para o resgate de valores. O Banco Central não envia links ou entra em contato solicitando dados pessoais.

O correntista deve fornecer informações apenas à instituição financeira que aparecer na consulta oficial e jamais compartilhar senhas ou dados pessoais com terceiros.

