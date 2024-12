Assaltante é capturado 13 anos depois de fazer família refém e roubar cofre de joias

Família refém

Segundo o boletim de ocorrência o crime ocorreu em 2011, quando Milton e outros três comparsas invadiram uma residência no bairro Monte Líbano, por volta das 6h30 da manhã, e renderam a empregada. Na casa estavam o casal e o filho, que foi ferido com um tiro de raspão no pescoço durante a ação dos criminosos.