Flamengo negocia a contratação do atacante Luiz Araújo, ex-São Paulo

O Flamengo tem negociações em andamento para a contratação do atacante Luiz Araújo, ex-São Paulo e que atualmente está no Atlanta United, dos Estados Unidos.

As conversas estão avançando e as partes ainda discutem valores. Há, porém, a expectativa de que as tratativas se concretizem nos próximos dias.

O ponta-direita só poderá chegar à Gávea em julho, na abertura da janela de transferências. A informação foi publicada, inicialmente, pelo “ge” e confirmada pelo UOL.

Luiz Araújo tem 26 anos e foi revelado pelo São Paulo. Ele tem passagem pelo Grêmio Horizontino e Lille, da França, antes de chegar à MLS.

No início do ano, Luiz Araújo esteve em uma lista de alvos do Palmeiras. À época, a diretoria alviverde abriu um debate interno com a comissão técnica de Abel Ferreira para ver se avançava ou não no negócio.

O retorno ao Brasil era visto com bons olhos pelo jogador, mas as conversas não tiveram novos passos.

Com informções do Folhapress.