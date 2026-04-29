Dr. Victor Rocha destaca investimentos e reforça importância da saúde mental em Campo Grande durante agenda do Novo PAC

O vereador Dr. Victor Rocha participou, nesta sexta-feira (24), do Dia Nacional de Emissão de Ordens de Serviço do Novo PAC Saúde, realizado na Superintendência do Ministério da Saúde em Mato Grosso do Sul, em Campo Grande. Representando a Câmara Municipal, ele acompanhou o ato conduzido por servidores da superintendência, que marca o avanço de investimentos importantes para ampliar e qualificar o atendimento à população.

Durante o evento, foram apresentados projetos habilitados que contemplam diretamente Campo Grande, fortalecendo a estrutura da rede pública de saúde. Entre eles estão a implantação de uma Unidade Odontológica Móvel, uma Policlínica, uma Unidade Básica de Saúde porte V e um Centro de Atenção Psicossocial (CAPS III), somando milhões em investimentos para o município.

Além disso, também está previsto um investimento de R$ 2,4 milhões para a implantação de um Centro de Atenção Psicossocial infantojuvenil, ampliando o cuidado em saúde mental voltado para crianças e adolescentes na capital.

Durante a agenda, Dr. Victor destacou a importância estratégica desses investimentos, especialmente no fortalecimento do atendimento em saúde mental.

“O CAPS infantojuvenil é fundamental para aproximar o cuidado de quem mais precisa. Estamos falando de crianças e adolescentes que precisam de atenção especializada e de um atendimento mais próximo, humanizado e contínuo”, afirmou.

A participação no evento reforça o compromisso com a busca por melhorias concretas para Campo Grande, por meio da articulação institucional e da chegada de novos investimentos que impactam diretamente a vida da população.

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