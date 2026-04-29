Feriado do Dia do Trabalhador altera funcionamento de serviços em Três Lagoas na sexta (1º)

Repartições públicas fecham e atendimentos essenciais seguem em plantão no município

O feriado do Dia do Trabalhador vai alterar o funcionamento de serviços públicos e parte do comércio em Três Lagoas nesta sexta-feira (1º). Órgãos municipais não terão expediente, enquanto serviços considerados essenciais seguem operando em regime de plantão.

De acordo com a prefeitura, não haverá atendimento nas secretarias municipais nem em setores voltados ao público, como CRAS, CREAS, Procon, Tributação e Trânsito. O funcionamento será retomado na segunda-feira (4).

Saúde mantém atendimentos de urgência

As Unidades de Saúde da Família (USF) estarão fechadas durante o feriado, mas voltam ao atendimento normal na segunda-feira. Já os serviços de urgência e emergência, como o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência, Corpo de Bombeiros, UPA e hospitais funcionam normalmente.

Assistência e serviços urbanos

Na área de assistência social, o atendimento segue apenas para casos emergenciais, com equipes de plantão. Já os serviços de limpeza urbana, como coleta de lixo e recolhimento de animais mortos, continuam sem interrupção.

O Buracão do Jupiá não abre na sexta-feira, mas retoma o funcionamento no sábado (2). O ecoponto de pneus também estará fechado no feriado e reabre na segunda-feira.

Educação e esporte

As escolas municipais, centros de educação infantil e demais unidades ligadas à educação e cultura estarão fechadas. No esporte, as quadras dos ginásios municipais estarão disponíveis apenas para quem realizou agendamento prévio.

Comércio e espaços turísticos

A Feira Central Turística funcionará normalmente durante o feriado. O Shopping Popular terá atendimento reduzido, das 8h às 12h. Já a Casa do Artesão permanecerá fechada na sexta-feira.

No Balneário Municipal, a programação inclui a realização do 15º Torneio de Pesca, com entrada gratuita. Durante o evento, a rampa náutica ficará interditada.

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