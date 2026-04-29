Homem é preso após estuprar criança de oito anos, em Tacuru

Nesta quarta-feira (29) um homem de 25 anos, que não teve suas informações divulgadas, foi preso pela Polícia Civil, por estupro de vulnerável. A captura foi feita por uma equipe da Delegacia de Tacuru, cidade distante 423 quilômetros de Campo Grande.

O crime ocorreu no interior de uma aldeia da região e teve como vítima uma criança de oito anos de idade. A vítima compareceu à unidade policial acompanhada da mãe, para relatar os fatos.

De acordo com a vítima, ela acordou durante a madrugada com um indivíduo tocando suas partes íntimas. Ao notar a presença do homem, a criança gritou pela mãe, que imediatamente acendeu a luz de um aparelho celular e visualizou o homem, reconhecendo-o como um morador das proximidades.

Assim que comunicada, a Polícia Civil iniciou trabalho investigativo e localizou o autor no interior da aldeia. No momento da abordagem, o homem apresentava visíveis sinais de embriaguez e portava uma garrafa de bebida alcoólica.

Conduzido à Delegacia, o investigado disse que estava embriagado e alegou não possuir recordações sobre os eventos da madrugada. Ele foi autuado em flagrante pelo crime de estupro de vulnerável e a autoridade policial representou pela conversão em prisão preventiva.