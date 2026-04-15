Dr. Victor Rocha destaca importância do aleitamento materno durante sessão ordinária na Câmara de Campo Grande

Campo Grande sediará, neste mês, o XVII Enam (Encontro Nacional de Aleitamento Materno) e o VII Enacs (Encontro Nacional de Alimentação Complementar Saudável). O tema foi destaque durante a sessão ordinária desta terça-feira, 14 de abril, na Câmara Municipal, após iniciativa do vereador Dr. Victor Rocha, que convidou especialistas para ampliar o debate sobre a importância da amamentação.

Durante a sessão, utilizaram a Tribuna a professora doutora Osvaldinete Silva, presidente do Encontro, e a nutricionista Neide da Silva Cruz, vice-presidente. As profissionais ressaltaram o impacto direto do aleitamento materno na redução da mortalidade infantil e na promoção da saúde das mães.

“O aleitamento materno é a prática que mais previne mortes na primeira infância e também doenças maternas”, afirmou a professora doutora Osvaldinete Silva. Dados da Organização Mundial da Saúde apontam que a amamentação poderia evitar cerca de 800 mil mortes de crianças por ano no mundo.

Além da proteção aos bebês, o aleitamento materno também desempenha um papel fundamental na saúde da mulher. Estudos indicam que a prática reduz significativamente o risco de desenvolvimento de câncer de mama, além de contribuir para a diminuição de doenças crônicas e favorecer a recuperação pós-parto.

As especialistas também destacaram que os encontros têm como objetivo fortalecer a rede de apoio à amamentação, capacitando principalmente profissionais de saúde e ampliando o suporte às mães, inclusive no ambiente familiar e de trabalho.

Durante o aparte, o vereador Dr. Victor Rocha, médico mastologista e presidente da Comissão Permanente de Saúde, reforçou a importância do tema com base em evidências científicas.

“A amamentação impacta diretamente na redução de doenças respiratórias, melhora a nutrição da criança e também protege a saúde da mulher, especialmente na prevenção do câncer de mama”, destacou.

A programação do evento inclui o “Mil Mães Amamentando”, no dia 26, na Praça do Rádio Clube, além do Pré-Enam no dia 27, na Unigran, com cursos e oficinas. Entre os dias 28 e 30 de abril, o Centro de Convenções Rubens Gil de Camilo receberá palestras, mesas-redondas e debates.

Será a primeira vez que Campo Grande sediará o encontro, que ocorre a cada dois anos em uma capital brasileira, reunindo especialistas e fortalecendo políticas públicas voltadas à saúde materno-infantil.