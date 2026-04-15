Motorista embriagado invade contramão, atinge moto e deixa casal ferido em Campo Grande

Um grave acidente de trânsito registrado na noite dessa terça-feira (14), no cruzamento das ruas Nortelândia e Antônio Maria Coelho, no Bairro Santa Fé, em Campo Grande, deixou duas pessoas feridas e terminou com a prisão de um motorista suspeito de embriaguez.

De acordo com informações apuradas no local, o condutor de um SUV modelo Tiggo 8 Pro trafegava em alta velocidade pela Rua Nortelândia quando invadiu a contramão e atingiu uma motocicleta Honda CG Fan, ocupada por um casal que seguia corretamente pela via preferencial.

Com o impacto, o motociclista, de 35 anos, sofreu fratura na perna, além de apresentar sinais de convulsão e suspeita de traumatismo. Já a passageira, de 30 anos, teve fratura no antebraço e escoriações. Equipes do Samu (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência) prestaram socorro no local e encaminharam as vítimas para a Santa Casa. Ambos estavam conscientes durante o atendimento.

Testemunhas relataram que o motorista apresentava sinais visíveis de embriaguez, como dificuldade de equilíbrio e comportamento alterado. Após a colisão, ele ainda tentou deixar o local, mas foi contido por um policial à paisana e por pessoas que presenciaram o acidente até a chegada da PM (Polícia Militar).

Durante vistoria no veículo, equipes da perícia encontraram diversas bebidas alcoólicas, incluindo garrafas de cerveja fechadas e vazias, além de uma bebida do tipo “ice”. O teste do bafômetro realizado posteriormente apontou 0,58 miligrama de álcool por litro de ar expelido, valor acima do limite permitido e que configura crime de trânsito.

O motorista, identificado como um advogado, de 37 anos, foi preso em flagrante e encaminhado à Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário do Cepol. Ele também passou por atendimento médico e, por isso, ainda não havia prestado depoimento até o momento.

O caso foi registrado inicialmente como tentativa de homicídio, já que, segundo a polícia, o condutor assumiu o risco ao dirigir sob efeito de álcool e na contramão. As circunstâncias do acidente seguem sob investigação, e o suspeito permanece sob custódia.

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