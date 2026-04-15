Baixa pressão traz risco de tempestades e chuva forte em MS nesta quarta-feira (15)

Instabilidades devem atingir principalmente regiões sul e oeste, com acumulados acima de 30 mm e rajadas de vento

A atuação de um sistema de baixa pressão atmosférica, formado no nordeste da Argentina, deve provocar mudanças no tempo em Mato Grosso do Sul nesta quarta-feira (15). A previsão indica um dia de sol entre nuvens, mas com aumento da nebulosidade ao longo do período e condições para chuva e tempestades em diversas regiões do Estado.

De acordo com a tendência meteorológica, as instabilidades ganham força com o transporte de calor e umidade, aliado ao deslocamento de cavados, favorecendo a ocorrência de pancadas de chuva que podem vir acompanhadas de raios e rajadas de vento.

Os maiores volumes são esperados para as regiões oeste, sudoeste, sul e sudeste, onde os acumulados podem ultrapassar os 30 milímetros em 24 horas. Nessas áreas, não estão descartados episódios de chuva mais intensa em curto período.

Já na região nordeste do Estado, o cenário é diferente. O tempo deve permanecer mais firme, com predomínio de sol e temperaturas elevadas, que podem atingir entre 34°C e 36°C.

Os ventos sopram do quadrante norte, com velocidades entre 40 e 60 km/h, e há possibilidade de rajadas pontuais acima desse valor, especialmente durante as tempestades.

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