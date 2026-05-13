Dr. Victor Rocha destaca avanços da oncologia e defende ampliação do debate sobre cuidados paliativos na Câmara Municipal

Durante a sessão ordinária desta terça-feira (12), na Câmara Municipal de Campo Grande, o vereador Dr. Victor Rocha destacou os avanços da oncologia moderna, a importância do diagnóstico precoce e a necessidade de ampliar o debate sobre cuidados paliativos e humanização no tratamento de pacientes com câncer.

A manifestação ocorreu durante aparte ao advogado Tiago Pitthan, que utilizou a Tribuna da Palavra Livre para compartilhar sua trajetória no enfrentamento de um câncer com metástase e defender uma reflexão mais humana sobre o fim da vida.

Médico mastologista com mais de 20 anos de atuação na prevenção e tratamento do câncer de mama, Dr. Victor Rocha relembrou a transformação da medicina nas últimas décadas e ressaltou como os avanços científicos têm aumentado as chances de cura e qualidade de vida dos pacientes.

“Na década de 80, praticamente qualquer lesão no câncer de mama levava à retirada total da mama e dos gânglios da axila. Hoje, graças ao diagnóstico precoce e à evolução dos tratamentos, conseguimos preservar vidas, autoestima e qualidade de vida”, afirmou.

O parlamentar também destacou o trabalho desenvolvido pela Casa Rosa, referência em Mato Grosso do Sul no atendimento humanizado e resolutivo às mulheres. Dr. Victor Rocha atua como médico mastologista voluntário do projeto.

“Na Casa Rosa já identificamos mais de 250 casos de câncer de mama, a maioria em estágio inicial, o que aumenta significativamente as chances de cura”, ressaltou.

Durante sua fala, Dr. Victor Rocha chamou atenção para a importância dos cuidados paliativos como ferramenta fundamental para garantir dignidade, acolhimento e qualidade de vida aos pacientes em estágios avançados da doença.

“A medicina paliativa é uma especialidade multiprofissional extremamente importante. Existe muito a ser feito pelos pacientes, mesmo em casos avançados, sempre priorizando conforto, dignidade e qualidade de vida”, pontuou.

O vereador também destacou os avanços da imunoterapia, tratamento que vem revolucionando o combate ao câncer em diversos casos clínicos.

“Hoje temos o advento da imunoterapia, que vem proporcionando resultados que há poucos anos eram considerados impossíveis pela medicina”, disse.

Sensibilizado pelo relato de Tiago Pitthan sobre a realização de um “velório em vida”, marcado para o próximo dia 30 de maio como uma celebração ao lado de familiares e amigos, Dr. Victor Rocha colocou a Comissão Permanente de Saúde da Câmara Municipal à disposição para ampliar o debate sobre temas ainda considerados tabu pela sociedade, como ortotanásia, testamento vital e cuidados paliativos.

“Queremos repercutir esse assunto e promover uma discussão responsável e humana sobre temas que durante muito tempo foram evitados pela sociedade”, afirmou.

Ao final do pronunciamento, o parlamentar desejou força e esperança ao advogado durante o tratamento. “Que Deus te abençoe e que possamos celebrar muitos outros momentos de vida ao lado das pessoas que amamos”, concluiu.

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