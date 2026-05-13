Mulher é presa após transportar 10,6 quilos de drogas em tanque de combustível, em Ponta Porã

A PRF (Polícia Rodoviária Federal) uma mulher foi presa após ser flagrada com 5,6 quilos de cocaína e 5 quilos de maconha durante abordagem. O caso aconteceu em Ponta Porã, 313 quilômetros de Campo Grande, nessa última segunda-feira (11).

Segundo informações divulgadas, os agentes estavam fazendo fiscalização na BR-463, quando abordaram um veículo conduzido por uma mulher. Quando questionada sobre a viagem, ela apresentou nervosismo, o que levantou suspeitas dos policiais.

Durante vistoria no veículo, foi encontrado vários tabletes de cocaína e de macinha escondidos no tanque de combustível, totalizando cerca de 10,6 quilos de droga.

Diante do flagrante, a condutora confessou ter aceitado o serviço de transportar as drogas de Ponta Porã até São José dos Campos (SP)

A ocorrência foi encaminhada à Polícia Civil em Ponta Porã.