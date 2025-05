Dr. Victor Rocha defende ampliação de leitos hospitalares e propõe união de esforços pela saúde pública de Campo Grande

Na manhã desta segunda-feira (12), o vereador Dr. Victor Rocha se reuniu com a secretária municipal de Saúde, Rosana Leite, na sede da Sesau, para tratar de medidas emergenciais e estruturais voltadas à melhoria da saúde pública em Campo Grande. Entre os principais temas abordados, esteve a necessidade de ampliação dos leitos hospitalares na capital.

Durante o encontro, Dr. Victor destacou o déficit atual de cerca de 500 leitos e sugeriu a ampliação de parcerias com hospitais filantrópicos como alternativa para fortalecer a rede pública de saúde. Um dos exemplos mencionados foi o Hospital do Câncer Alfredo Abrão, que já dispõe de 20 leitos clínicos que podem ser utilizados mediante formalização de convênios públicos.

“O momento exige união de esforços entre o Legislativo e o Executivo. Nosso compromisso comum é com a população. Precisamos trabalhar juntos para ampliar o acesso aos serviços de saúde e garantir dignidade no atendimento”, afirmou o vereador.

Outro tema importante da reunião foi a situação da Santa Casa de Campo Grande, uma das principais instituições hospitalares do estado. Dr. Victor, que preside a Comissão Permanente de Saúde da Câmara Municipal, tem conduzido audiências públicas, visitas técnicas e reuniões com gestores para buscar caminhos viáveis que assegurem o equilíbrio financeiro e a continuidade dos serviços prestados pelo hospital.

Segundo o parlamentar, é fundamental manter o diálogo aberto e construtivo entre os poderes, respeitando as competências institucionais, mas com foco nas soluções. “A saúde pública é uma responsabilidade de todos. Quando os poderes se unem em torno do bem comum, quem ganha é a população”, reforçou.

A atuação de Dr. Victor Rocha tem sido marcada pela busca de consensos e propostas efetivas que melhorem a qualidade do atendimento em Campo Grande. Ele segue à disposição da Prefeitura, dos gestores hospitalares e da população para contribuir com medidas que fortaleçam o SUS e assegurem o cuidado que cada cidadão merece.

