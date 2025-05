Mercado financeiro reduz novamente previsão de inflação para 2025, aponta boletim Focus

Estimativa para o IPCA recua pela quarta semana seguida; Selic deve permanecer estável, segundo analistas

O mercado financeiro voltou a revisar para baixo a expectativa de inflação oficial do país em 2025. De acordo com o boletim Focus, divulgado nesta segunda-feira (12) pelo Banco Central, a estimativa para o Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA) caiu de 5,53% para 5,51%. Esta é a quarta semana consecutiva de redução nas projeções para a inflação.

Para 2026, os analistas também preveem leve queda, com a taxa passando de 4,51% para 4,50%. Já para os dois anos seguintes, as expectativas foram mantidas: 4% em 2027 e 3,80% em 2028. O IPCA é o indicador utilizado oficialmente para medir a variação média dos preços de bens e serviços consumidos por famílias com renda entre um e 40 salários mínimos, conforme cálculo do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE).

Apesar da expectativa de desaceleração inflacionária, o boletim aponta que os juros devem continuar altos no curto prazo. A taxa Selic, que atualmente está em 14,75% ao ano após decisão unânime do Comitê de Política Monetária (Copom), deve ser mantida nesse patamar até o fim de 2025. A previsão para os anos seguintes é de redução gradual: 12,50% em 2026, 10,50% em 2027 e 10% em 2028. A próxima reunião do Copom está marcada para os dias 17 e 18 de junho.

Em relação ao crescimento econômico, a projeção do Produto Interno Bruto (PIB) brasileiro para 2025 foi mantida em 2%. No ano anterior, segundo o IBGE, a economia do país cresceu 3,4% e atingiu R$ 11,7 trilhões, o maior avanço desde 2021. Para 2026, o mercado estima uma expansão de 1,7%, enquanto os dois anos seguintes seguem com projeções de 2% de crescimento.

Já o câmbio teve leve ajuste para baixo nas estimativas. O dólar deve encerrar 2025 cotado a R$ 5,85, um centavo a menos do que o previsto na semana passada. As projeções para os anos seguintes também caíram: R$ 5,90 em 2026, R$ 5,80 em 2027 e R$ 5,82 em 2028.

Confira as redes sociais do Estado Online no Facebook e Instagram