Cinco suspeitos de furto de joias em apartamento são presos em Campo Grande

Indiívudos foram presos na BR-262 em Ribas do Rio Pardo

Nesta segunda-feira (12), foi divulgado pela Polícia Rodoviária Federal (PRF) que cinco pessoas suspeitas de furtarem joias em um apartamento em Campo Grande foram presas.

De acordo com a polícia, a prisão aconteceu na última sexta-feira (9) na cidade de Ribas do Rio Pardo. Os suspeitos são quatro homens e uma mulher.

A captura aconteceu em uma fiscalização BR-262, quando dois veículos, um Peugeot/208 e um Ford Fiesta foram abordados. No Peugeot viajavam três homens e no Fiesta estava o condutor e uma passageira.

Durante a abordagem, os policiais desconfiaram do nervosismo apresentado pelos envolvidos e após vistoria aos veículos, a equipe encontrou várias joias e luvas cirúrgicas. Questionados, ninguém soube explicar a origem das joias.

A Polícia Civil informou à equipe sobre um furto ocorrido em um apartamento, em Campo Grande, quando foram levados alguns pertences.

Todos os indivíduos foram presos e encaminhados à Polícia Civil na cidade de Ribas do Rio Pardo.

