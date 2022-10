Dr. Victor Rocha cumpre agenda com secretário de Governo

O vereador e médico mastologista, Dr. Victor Rocha (PP) esteve reunido com o secretário de governo da prefeitura de Campo Grande, Mário César na manhã de quinta-feira (27). A agenda teve como pauta a saúde pública da Capital.

Victor Rocha é formado em Medicina pela Universidade Federal de Mato Grosso do Sul (UFMS) em 2004. Médico Mastologista pela Universidade de São Paulo (USP Ribeirão Preto/SP), pós-graduado em Gestão em Saúde pelo Hospital Sírio Libanês (SP) e Ministério da Saúde. Atualmente é presidente da Sociedade Brasileira de Mastologia – Regional Mato Grosso do Sul.

É idealizador e Médico Mastologista do Projeto Casa Rosa. Implantada em 11 de novembro de 2021, a Casa Rosa zerou a fila de espera por consulta com mastologista, punção e biópsia de mama no Sistema Único de Saúde (SUS). Desde a inauguração mais de 3,5 mil atendimentos (entre primeira consulta e retorno).

Também foram realizados por meio do Projeto Casa Rosa: 1.026 ultrassonografias; 569 mamografias; 476 biópsias, sendo confirmado 50 pacientes com câncer de mama que já foram encaminhadas para tratamento.

A Casa Rosa se tornou referência nacional na prevenção e diagnóstico precoce do câncer de mama, com publicação no Boletim Médico da Sociedade Brasileira de Mastologia – Regional São Paulo.

Foi interlocutor entre o governo do Estado de Mato Grosso do Sul e a prefeitura de Campo Grande na garantia de R$ 54 milhões que foram investidos no Examina MS e no Opera MS, retirando mais de 30 mil pessoas da fila de espera por consultas especializadas, exames e cirurgias.

Dr. Victor Rocha foi secretário-adjunto de Saúde em Campo Grande, de 2013 a 2016. Neste período, implementou os projetos Equipe Móvel, Consulta Única, levando consultas e exames preventivos para moradores de diversos bairros.

Promoveu mutirões da saúde para consultas, exames e cirurgias, além das inaugurações das UPAs (Unidades de Pronto Atendimento) das Moreninhas, do Leblon e do Bairro Santa Mônica.

“Conversamos sobre os principais gargalos da saúde pública da Capital. A conversa foi muito boa”, comentou Dr. Victor Rocha.

