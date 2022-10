Feminicídio: mulher é morta por marido na frente da filha

Uma mulher identificada como Adriana de Moraes Lima, de 34 anos, foi morta a tiros na manhã do último domingo (30) em Terenos, cidade a 23 quilômetros de Campo Grande. O autor do crime foi o próprio marido da vítima, Claudinei dos Santos, de 42 anos, que se matou após contra a esposa.

A filha do casal, uma adolescente de 13 anos presenciou todo crime. De acordo com as informações da polícia, a menina ainda teria tentado impedir o pai de cometer o crime. Segundo o boletim de ocorrência, a polícia foi acionada pela jovem.

Ela contou que os pais estavam em processo de separação e que no domingo pela manhã, a família saiu de casa, no centro de Terenos e foram até a fazenda onde o homem trabalhava, para que Adriana buscasse algumas roupas que havia deixado no local. Ao chegarem, os dois começaram a discutir, momento em que Claudinei, em posse de uma espingarda calibre 22, realizou ameaças contra Adriana, dizendo que se ela não ficasse com ele não ficaria com mais ninguém.

O homem fez primeiro um disparo para o alto e depois mirou na vítima. A filha do casal entrou na frente da mãe para evitar que o pai atirasse, sem sucesso. Após matar Adriana, Claudinei atirou contra a própria cabeça.