Motociclista morre após colidir contra vaca na MS-276

Um homem de 24 anos, identificado como Victor Hugo da Silva, morreu na noite deste domingo (30), após colidir a motocicleta que conduzia contra uma vaca na estrada entre Deodápolis e Lagoa Bonita na MS – 276.

O acidente ocorreu por volta das 22h20 min, Victor Hugo seguia sentido Lagoa Bonita a Deodápolis quando bateu em um vaca que estava solta na pista e veio a óbito no local. Na motocicleta também estava um passageiro que ficou gravemente ferido e foi encaminhado ao hospital do município.

A perícia criminal, Polícia Civil e PMR (Policia Militar Rodoviária) estiveram no local para registrar a ocorrência.

Com informações do site Vale do Ivinhema.