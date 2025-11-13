Dr. Victor Rocha comemora sanção do Projeto “Voluntários da Saúde” em Campo Grande

Campo Grande passa a contar oficialmente com um programa permanente voltado à promoção do voluntariado e da cidadania na área da saúde. A prefeita Adriane Lopes sancionou a Lei nº 7.499, de 6 de outubro de 2025, de autoria do vereador Dr. Victor Rocha, que cria o Projeto “Voluntários da Saúde” no município. A nova legislação transforma em política pública uma prática que já vinha ganhando força nos últimos anos: a mobilização solidária de profissionais e estudantes da saúde em prol do bem-estar da população.

Fortalecimento do voluntariado em saúde – O Projeto Voluntários da Saúde tem como principal objetivo estimular a atuação voluntária de médicos, enfermeiros, psicólogos, fisioterapeutas, nutricionistas e estudantes de graduação e pós-graduação em ações de orientação, prevenção e triagem básica.

Essas ações ocorrerão em escolas, praças, unidades de saúde, centros comunitários e associações de bairro, aproximando o cuidado da realidade de cada comunidade. Serão realizadas palestras, rodas de conversa, aferição de pressão, glicemia, IMC e avaliações não invasivas, sempre com foco na educação em saúde e na promoção do bem-estar físico e mental.

Segundo o vereador Dr. Victor Rocha, presidente da Comissão de Saúde da Câmara Municipal, “o voluntariado é uma força transformadora. Ele une o conhecimento técnico à empatia, leva informação, acolhimento e diagnóstico para quem mais precisa, fortalecendo o SUS e construindo uma cidade mais saudável e solidária.”

Parcerias e engajamento comunitário – A lei prevê a atuação conjunta da Secretaria Municipal de Saúde com outras pastas e instituições parceiras, como universidades públicas e privadas, conselhos profissionais, entidades de classe, ONGs e empresas que desejem apoiar o projeto. As doações de materiais e insumos recebidas serão destinadas exclusivamente às ações do programa, sem gerar custos diretos ao erário. “É um modelo inteligente de gestão pública, que aproveita o espírito solidário da sociedade e o canaliza para resultados concretos na saúde”, reforça Dr. Victor Rocha.

Organização e certificação dos voluntários – O projeto também determina que a Prefeitura crie um cadastro oficial de voluntários, com critérios claros de inscrição, seleção e reconhecimento, incluindo a emissão de certificados de participação para os profissionais e estudantes que cumprirem as atividades propostas. A coordenação das ações será feita pela Secretaria Municipal de Saúde, que deverá elaborar um plano de trabalho anual, com metas, locais prioritários e mecanismos de monitoramento e avaliação dos resultados.



Cidadania que salva vidas – Ao transformar o voluntariado em política pública, a Lei nº 7.499 representa um avanço significativo na valorização da participação social. “Mais do que uma lei, é um movimento de amor à vida. O conhecimento só cumpre seu propósito quando chega a quem precisa. O voluntariado é o elo que torna isso possível”, destacou o Dr. Victor Rocha.

A Prefeitura deverá divulgar amplamente o Projeto Voluntários da Saúde em seus canais oficiais, incentivando a adesão de novos participantes e consolidando uma rede permanente de solidariedade e cuidado em Campo Grande.