Câmara aprova “Programa Atestado Responsável” e população não se diz favorável à proposta

Em sessão, os vereadores de Campo Grande aprovaram,na terça-feira (11), em regime de urgência e discussão única, o Projeto de Lei nº 12.149/25, que cria o Programa Atestado Responsável no âmbito da Sesau (Secretaria Municipal de Saúde). A proposta estabelece critérios mais rígidos para a emissão de atestados nas unidades públicas de saúde na tentativa de diminuir a fila de espera nos postos de saúde e aguarda sanção ou veto da prefeita, Adriane Lopes.

O projeto de autoria dos vereadores Rafael Tavares (PL) e André Salineiro (PL), com coautoria de Beto Avelar (PP) e Ana Portela (PL), tem como objetivo, segundo os autores, reduzir a busca por documentos médicos sem necessidade clínica, contribuindo para desafogar o atendimento nas UPAs e postos de saúde. O texto segue agora para sanção da prefeita, que deverá regulamentar os procedimentos e detalhar eventuais portarias complementares.

Pela proposta, a emissão de atestados deverá ser feita de forma criteriosa, priorizando casos em que haja incapacidade temporária ou necessidade comprovada de afastamento. Nos demais atendimentos, o paciente receberá apenas uma declaração de comparecimento.

A medida também reforça a autonomia médica, deixando claro que a decisão sobre o afastamento do paciente é prerrogativa exclusiva do profissional de saúde, sem possibilidade de interferência administrativa. Além disso, o texto prevê monitoramento da emissão de atestados e campanhas educativas para esclarecer à população a diferença entre atestado e declaração e as consequências legais do uso indevido desses documentos.

De acordo com a justificativa do projeto, a proposta busca “equilibrar a necessidade de amparo ao trabalhador enfermo com a otimização dos recursos e a redução da sobrecarga nas unidades de saúde”, garantindo prioridade a quem realmente precisa de atendimento.

Michelli Lobato, vendedora

“Sou contra, principalmente por causa do trabalho. Muita gente acaba prejudicada, eu mesma já perdi várias oportunidades por conta disso. A gente passa horas esperando e, muitas vezes, nem consegue um atendimento adequado ou o atestado. Acaba indo trabalhar doente mesmo. E quando é o filho que precisa, é ainda mais complicado”

Lorena Albuquerque, estudante

“Sou contra essa lei. Mas acho que depende muito, além da avaliação do médico, deveria ter também a participação de um psicólogo e de um assistente social, para entender se o atestado é realmente necessário. Porque, assim como tem quem precise de fato, também tem pessoas que se aproveitam. Então, a opinião desses profissionais faria toda a diferença”

Cíntia Marques, diarista

“Acho que essa lei não deve ser aprovada. Muitas pessoas precisam pegar atestado por causa do trabalho, e essa medida acaba limitando muito. Não é justo com a população”

Joycekelle da Silva, pedagoga

“Sou contra, porque sei que existe gente que exagera em relação ao trabalho, mas é pouco provável que a maioria procure um posto de saúde se não estiver realmente doente. Se a pessoa não tem qualidade de vida e boas condições de trabalho, é natural que acabe adoecendo com mais frequência”

Por Inez Nazira

