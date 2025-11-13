Casal é preso em Dourados após roubar carreta e manter dono em cativeiro no SP

Um casal foi preso nesta quarta-feira (12) por investigadores do SIG (Setor de Investigações Gerais) de Dourados, após ser flagrado com uma carreta Scania preta roubada em São Paulo no dia anterior.

A prisão aconteceu na rodovia MS-162, nas proximidades da placa do Abadio, no trajeto entre Dourados e o distrito de Itahum, quando o veículo seguia em direção à fronteira com o Paraguai.

A ação teve início depois que uma empresa de rastreamento acionou a Polícia Militar, informando que o caminhão, que deveria seguir para outro estado, estava sendo monitorado em tempo real e desviava a rota em direção à fronteira.

Durante a abordagem, o motorista, de 45 anos, e a esposa, de 44, alegaram desconhecer a origem ilícita da carreta, dizendo que haviam sido contratados apenas para realizar um frete. No entanto, as contradições no depoimento do casal despertaram a desconfiança dos investigadores.

Enquanto isso, o verdadeiro condutor do veículo conseguiu entrar em contato com a polícia e a empresa de rastreamento após escapar do cativeiro onde era mantido desde o roubo, ocorrido nas proximidades da capital paulista. Ele contou que foi rendido e mantido preso até por volta das 10h desta quarta-feira.

