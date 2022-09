Esacheu Nascimento volta a buscar melhorias para a Santa Casa de Campo Grande

Nesta terça-feira (13), às 18h acontecerá a solenidade de posse dos novos associados da Associação Beneficente Santa Casa de Campo Grande no auditório “Carroceiro Zé Bonito”, previamente aprovados em reunião do conselho de administração.

Esacheu teve que se afastar de suas atividades na Santa Casa, de acordo com o que as Leis Eleitorais estabelecem, no dia 26 de março de 2020, devido a sua candidatura na tentativa de traçar um novo desafio de impacto municipal, agora retorna como Conselheiro de Administração.

À frente do hospital desde 2016, a gestão de Esacheu é marcada por grandes conquistas em favor do atendimento à saúde dos sul-mato-grossenses. A diretoria da ABCG – Santa Casa e seu corpo de associados são formados por voluntários que dedicam tempo e administração em prol do atendimento às pessoas que necessitam de socorro médico, e com este trabalho, realizaram muitos progressos em favor da cidadania.

O presidente do hospital, Dr. Esacheu Nascimento, assumiu seus mandatos com a determinação de doar voluntariamente seu tempo em favor da recuperação do hospital, seja em seu aspecto material ou institucional e, com duras penas, veio realizando este intento.

Esacheu conquistou durante os quatro anos de mandato, sempre comprometido em recuperar por completo as instalações da Santa Casa de Campo Grande. Entres as conquistas, estão:

Unidade de Trauma

Numa parceria dos três entes federados mais a ABCG, e com participação do Ministério Público Federal, a obra foi retomada em ritmo acelerado, entregue em março de 2018. Uma obra vultuosa que, desde o início da década de 1990 vem sendo adiada.

A Unidade conta com cinco novas salas cirúrgicas, 12 leitos de terapia intensiva (dois deles em isolamento), 110 leitos de enfermaria, duas salas para pequenos procedimentos cirúrgicos, três salas de observação com 15 leitos, três consultórios, duas salas de odontologia, duas salas de radiologia, uma sala de fisioterapia, uma salada de reabilitação, uma sala de tomografia, sala de emergência, área para recebimento de ambulâncias.

Lavanderia

Reforma total com recursos da empresa terceirizada e nova gestão com resultados e ganhos palpáveis para os pacientes, inclusive, com a troca de técnicas de enfermagem para camareiras nos serviços de troca de enxovais de camas. A “Dona Gentileza” começou a atuar em julho de 2018.

Subsolo 1

Reforma do espaço e implantação do laboratório de análises clínicas próprio com capacidade para atendimento interno e externo, só em 2019 foram realizados 1.000.800 exames. Reforma parcial da ala B com ocupação integral por pacientes, reforma parcial da ala C para implantação do Banco de Olhos com aquisições de novos equipamentos, reforma com renovação das alas vermelha, amarela e verde e implantação de espaços para isolamento de pacientes no pronto-socorro, reforma de espaço e implantação de sala para cirurgias da especialidade de bucomaxilofacial com aquisição de impressora 3D, construção de sala cirúrgica de pequeno porte e curativos no ambulatório sem necessidade de utilização de salas do centro-cirúrgico. Em andamento a reforma total do ambulatório da Santa Casa.

Além disso, promoveu a substituição das empresas terceirizadas que forneciam laudos de exames por imagens por uma única empresa com compromisso de agilidade, contenção de despesas e ampliação dos serviços.

Térreo

Nova parceria que reformou totalmente a lanchonete e restaurante, passando a servir alimentos de alta qualidade aos funcionários e ao público em geral, reforma do hall principal, reforma do espaço físico com destinação de salas para os demais diretores da presidência, reforma do auditório da Santa Casa com implantação de sonorização ambiente, climatização e nova iluminação e implantação de catracas da entrada principal do hospital.

Reforma do antigo setor de oftalmologia com implantação do novo centro cirúrgico “Day Clinic” para pequenos procedimentos que não necessitam de internação, em 2019 foram realizadas 3.733 intervenções cirúrgicas. Implantação do laboratório de neurocirurgia da Santa Casa para o aperfeiçoamento técnico de neurocirurgiões.

1º andar

Reforma da ala A com implantação do novo CTI Pediátrica com ampliação para 10 leitos, sala de acolhimento familiar e ambiente humanizado, reforma do espaço físico e implantação da sala de acolhimento da OPO (Organizações de Procura de Órgãos), reforma do espaço físico do CTI Cardíaco Adulto com implantação de leito isolado para pacientes transplantados, reforma do espaço físico da Unidade Coronariana, além da reforma e realocação do serviço da Agência Transfusional.

2° e 3º andares

Reforma total das 16 salas cirúrgicas com criação de duas salas de pré e pós-operatório e, no ano de 2019, realizou 43.136 procedimentos cirúrgicos, além da reforma com introdução de equipamentos na sala de transplante de órgãos.

Reforma total da ala C com implantação de duas salas cirúrgicas de obstetrícia e cinco salas de pré-parto e pós-parto e apartamento para mães com bebês prematuros com climatização. Em 2019 foram realizados 3011 partos entre normais e cesarianas.

4º, 5º, 6º andares

Reforma total da ala A para internação de pacientes da linha privada com acabamento de primeira linha, dando ares sofisticados ao ambiente. O mobiliário e aparelhagem também foram de alta qualidade, produzindo um local preparado para o mais exigente cliente. A hotelaria da ala também foi projetada nos melhores moldes, dando ao atendimento condições de um hotel de bom nível.

Reforma total das alas A e C também com acabamento de primeira linha, dando ares sofisticados aos ambientes. Os mobiliário e aparelhagens também são de alta qualidade, produzindo um local preparado para o mais exigente cliente. Reforma do saguão do sexto andar dando início às reformas das alas A, B e C.

Área externa

Troca do telhado do prédio principal por telhas de aço, pinturas internas e externas por meio de doação de tintas pelos fabricantes, implantação de energia solar sobre o edifício do novo setor de Oncologia, tornando-o autônomo no uso de energia elétrica, além da ampliação do serviço com capacidade para atendimento SUS e particular. Reforma do prédio da Hemodiálise, tornando-o higiênico e seguro para os procedimentos.

Reforma do entorno da Santa Casa (1.000m/lineares por 2m) servindo como pista de caminhada, implantação de equipamentos para Academia ao Ar Livre e contratação de profissionais para o programa Santa Casa em Movimento, além de urbanização paisagística do entorno do hospital. Também a reconstrução dos muros do entorno do hospital com cercas de metais para melhoria da segurança de pessoas e bens.

Colégio Oswaldo Cruz

Troca da estrutura e do telhado com recursos provenientes da ação judicial em face do município de Campo Grande. Nova ação judicial por danos ao patrimônio, já julgada e com precatório, disponibilizará recursos para as reformas civis internas e externas do prédio.

Escola de Saúde Santa Casa

Habilitação da ABCG-Santa Casa como Escola de Ensino Médio e Superior de Ciências da Saúde junto a SES (Secretaria de Estado de Educação), passando a oferecer já no ano de 2020 curso regular de nível médio para técnicos de enfermagem, efetiva operacionalização que já realizou cursos de capacitação técnica para mais de 4100 funcionários. Implantação e operacionalização dos cursos de EAD na área de enfermagem com foco na humanização do atendimento aos pacientes.

Regularização junto ao Ministério da Educação da gestão da Residência Médica e recepção de todo o acervo da então Fundação Centro de Estudos em favor da ABCG-Santa Casa. Reforma da extensão da área da Residência Médica com o fim de transformar em sala de aula técnica para os residentes.

Transparência

Reconstrução do site institucional tornando-o interativo e produzindo total transparência dos atos administrativos e ações operacionais do hospital. A Santa Casa de Campo Grande está entre os 10 hospitais contratualizados pelo SUS com maior nível de transparência, segundo ranking da FGV (Fundação Getúlio Vargas).

Plano de Saúde

Reforma do espaço físico com efetiva operacionalização do novo plano com a migração de 700 vidas antigas para cerca de 7 mil e, em crescente aumento de clientela.

Equipamentos

Aquisições por compras ou doações de três tomógrafos (dois de 16 canais e um de 128 canais); quatro aparelhos de ultrassonografias e ecodoplers; quatro geradores de energia elétrica; cinco fogões industriais; dois transformadores/trafos e troca do cabeamento elétrico do hospital; troca dos painéis de controle de energia elétrica; dois novos geradores de 750 KVA; um gerador de 240 KVA e um gerador de 400 KVA.

Segurança Predial

Obras e equipamentos contra incêndio com obtenção do primeiro alvará do Corpo de Bombeiros e contratação de pessoal e efetiva implantação do Corpo de Bombeiros Civis da Santa Casa.

Prédio Administrativo

Construção do novo prédio com 1100m² onde funcionam atualmente os setores de gestão de pessoas, SESMT, controladoria, contabilidade, custos, diretoria de negócios e contratos e diretoria de gestão estratégica e planejamento e demais setores.

Prontomed

Reforma e ampliação com a construção da área de 315m² para entrada eletiva de pacientes e para administração e implantação da sala de brinquedoteca. Em 2019 totalizou 54767 atendimentos, incluindo maternidade, pediatria e ortopedia.

Gestão financeira

Ampliação do valor do teto da alta complexidade de R$ 3,2 milhões para R$ 3,7 milhões; elevação da receita pelo atendimento particulares e convênios privados do hospital de R$ 1,6 milhão para R$ 5 milhões mensais.

Reestruturação das dívidas bancárias com redução de juros e alongamento de parcelas para compatibilizar com as receitas. Em parceria com a empresa Energisa foi realizada a substituição de lâmpadas e implantação de sensores com diminuição do consumo de energia elétrica em cerca de 12%.

Esacheu Nascimento leva atendimento de saúde aos bairros da Capital

Em 2020, a Santa Casa de Campo Grande realizou cerca de 1 mil atendimentos na região das Moreninhas 1 e 2 através da 1º edição do programa “Santa Casa nos Bairros”, levando serviços diversos na área da saúde.

Com mais de cem profissionais do hospital envolvidos voluntariamente no programa, ao longo do dia, cerca de 500 pessoas passaram por algum atendimento oftalmológico entre aferição de pressão ocular e exame preventivo do glaucoma, também foram feitas aferição de pressão arterial (PA) e verificação de glicemia.

Além disso, foram realizados 48 exames de preventivos (papanicolau), 38 PSA, 41 mamografias, 30 aferições de pressão arterial, 11 atendimentos de assessoria jurídica e outros serviços voltados à assistência social e saúde.

Para os moradores da região que possuíam dúvidas em relação a consultas e cirurgias o setor de Ambulatório Geral do hospital atendeu à solicitação inserindo os mesmos na rede, muitos já estavam com os encaminhamentos em mãos.

O Programa “Santa Casa nos Bairros” também levou à população palestras de orientação sobre prevenção à dengue e a importância da doação de órgãos e medula óssea, shows musicais e atração infantil.