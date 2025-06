Dr. Victor Rocha assina artigo nacional que defende protagonismo do paciente no tratamento oncológico

Publicado pela Sociedade Brasileira de Mastologia, o documento propõe uma nova visão sobre o câncer: mais do que tratar a doença, é preciso ouvir quem vive com ela

O médico mastologista e vereador de Campo Grande, Dr. Victor Rocha, é um dos autores do mais novo artigo publicado pela Sociedade Brasileira de Mastologia (SBM), que propõe uma mudança profunda na forma de cuidar de pacientes com câncer. Intitulado “Cuidado centrado no paciente e advogando pelo envolvimento significativo dos pacientes oncológicos”, o documento reforça a importância de colocar a história e a experiência de vida do paciente no centro do tratamento.

Publicado em junho de 2025, o artigo é assinado por nomes de referência nacional na mastologia e foi produzido pelo Departamento de Políticas Públicas da SBM. Além de Dr. Victor Rocha, participam da autoria Sandra Gioia, Daniel Buttros, Paula Saab e Cleber Sérgio. O trabalho foi inspirado na campanha mundial “United by Unique” e na mensagem da Organização Mundial da Saúde: “Nada para nós, sem nós”.

“Esse documento nos lembra de algo essencial: por trás de cada diagnóstico, existe uma vida, uma história e alguém com sonhos. Precisamos escutar mais os pacientes, dar espaço para que participem das decisões e avancem conosco na construção de políticas públicas de saúde mais humanas e eficazes”, destacou Dr. Victor Rocha.

Protagonismo e escuta ativa

O artigo propõe diretrizes práticas para que o Sistema Único de Saúde (SUS), clínicas privadas e profissionais de saúde adotem o chamado engajamento significativo do paciente oncológico. Entre as recomendações estão:

• Reconhecer o direito à participação ativa dos pacientes;

• Abordar e reduzir barreiras de acesso ao cuidado;

• Incentivar políticas públicas que formalizem a escuta qualificada;

• Investir em recursos que fortaleçam o protagonismo dos pacientes nas decisões clínicas.

Experiência viva a serviço da transformação

Dr. Victor Rocha, que já atendeu mais de 10 mil pacientes e diagnosticou 201 casos de câncer de mama pelo SUS — todos com chance de cura —, afirma que o contato direto com as histórias de luta e superação foi determinante para sua contribuição ao artigo.

“Essa publicação é fruto do que vivemos na Casa Rosa todos os dias. Ouvir cada paciente com atenção e acolhimento não é apenas uma boa prática médica, é um ato de respeito, de dignidade e de amor à vida”, ressalta.

Reconhecimento nacional

A publicação da SBM é considerada um marco para a oncologia brasileira e reforça a posição de Dr. Victor Rocha como um dos principais defensores do cuidado humanizado no país. Com sua atuação política e profissional voltada à saúde pública, ele vem transformando realidades e inspirando profissionais da área em todo o Brasil.

