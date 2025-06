Homem morre em confronto com a polícia após uso de drone para tráfico perto de presídio em Campo Grande

A movimentação incomum de um drone sobre a Penitenciária de Segurança Máxima de Campo Grande levou a uma ação policial que terminou com a morte de um homem armado, na madrugada desta sexta-feira (27). Segundo a Polícia Militar, o suspeito trocou tiros com agentes do Batalhão de Choque e não resistiu aos ferimentos. A identidade dele não foi divulgada.

De acordo com o boletim de ocorrência, os policiais faziam rondas na região do bairro Jardim Noroeste, quando notaram que um drone fazia voos repetidos em direção ao presídio — prática comum usada por criminosos para enviar drogas e celulares aos detentos.

Ao seguir o equipamento, os agentes chegaram a uma residência nas proximidades, onde o drone havia pousado. A porta da casa estava entreaberta e as luzes acesas. Do lado de fora, os policiais conseguiram visualizar vários celulares e o que parecia ser droga espalhados no imóvel.

Quando entraram, os policiais foram surpreendidos por um homem armado nos fundos da casa. Conforme a PM, os agentes ordenaram que ele largasse a arma, mas o suspeito não obedeceu. Diante da “ameaça iminente e letal”, os policiais atiraram.

O homem foi socorrido e levado ao Centro Regional de Saúde Tiradentes, mas morreu após dar entrada na unidade. No local, foram apreendidos, 19 porções de maconha, totalizando 6,8 quilos, 1 drone, balanças de precisão, diversos celulares e equipamentos usados para lançar drogas e aparelhos ao interior do presídio.

A Perícia Técnica esteve na casa para levantar detalhes da ocorrência. O caso foi registrado na Depac Cepol (Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário) como morte decorrente de intervenção policial, porte ilegal de arma de fogo, tráfico de drogas em área próxima a presídio e favorecimento real (quando alguém contribui para crime praticado por outra pessoa)

A Polícia Civil segue investigando o caso, que reforça o alerta sobre o uso de drones em ações criminosas próximas a unidades prisionais.

