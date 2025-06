Morador é surpreendido e ameaçado por desconhecido com facão dentro de casa, em Dourados

Um homem de 61 anos passou por momentos de tensão na tarde de quinta-feira (26), por volta das 13h, ao chegar em sua residência e se deparar com um invasor armado com um facão. O caso ocorreu na Rua Deolinda Rosa da Conceição, localizada na Vila Cachoeirinha, em Dourados, cidade distante 230 quilômetros de Campo Grande.

Conforme o boletim de ocorrência, a vítima havia acabado de retornar para casa quando encontrou um homem desconhecido dentro do imóvel. Ao ser surpreendido, o invasor reagiu de forma agressiva: sacou um facão e passou a ameaçar o morador, ordenando que ele não se aproximasse.

Após fazer as ameaças, o criminoso fugiu do local sem levar nenhum objeto da casa. A ocorrência foi registrada como roubo na delegacia da Polícia Civil, que deve investigar o caso. Até o momento não há informações sobre a motivação do crime e nem a identidade do autor.