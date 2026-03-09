Dr. Victor Rocha articula soluções e apresenta demandas da população à Prefeitura

No final da tarde desta quinta-feira (5), o vereador Dr. Victor Rocha esteve na Prefeitura de Campo Grande para uma reunião de trabalho com secretários municipais, levando demandas da população que chegam diariamente ao seu gabinete por meio de visitas aos bairros e atendimentos à comunidade.

Participaram do encontro o secretário de Governo, Ulisses Rocha, o secretário municipal de Infraestrutura e Serviços Públicos, Marcelo Miglioli, e o secretário municipal de Inovação, Desenvolvimento Econômico e Agronegócio, Ademar Junior.

Durante a reunião, o parlamentar apresentou uma série de solicitações encaminhadas por moradores de diferentes regiões da cidade. Entre os principais pontos discutidos estão pedidos de melhorias na infraestrutura urbana, ampliação de serviços públicos e iniciativas voltadas ao fortalecimento do desenvolvimento econômico de Campo Grande.

Segundo o Dr. Victor Rocha, o diálogo direto com a administração municipal é essencial para que as demandas da população avancem com mais rapidez e eficiência.

“Nosso mandato está sempre em contato com a população. Nas visitas aos bairros e nas conversas com os moradores, recebemos muitas demandas importantes. Essas reuniões com a Prefeitura são fundamentais para buscarmos soluções e garantir melhorias para Campo Grande”, destacou o vereador.

A reunião reforça o papel do parlamentar na articulação entre o Legislativo e o Executivo municipal, atuando como ponte entre a população e o poder público para encaminhar solicitações e acompanhar de perto o andamento das ações que impactam diretamente a qualidade de vida dos moradores da capital.