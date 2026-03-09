Atenção, eleitores! Prazo para regularizar o título de eleitor termina dia 6 de maio

Faltam exatamente 60 dias para o fim do prazo de regularização do título eleitoral em todo o Brasil, que acontecerá no dia 6 de maio. Após essa data o cadastro eleitoral será fechado, sendo reaberto apenas após o 2º turno das eleições de outubro.

De acordo com a Lei das Eleições (Lei nº 9.504/1997), a data limite e improrrogável para ficar quite com a Justiça Eleitoral, ocorre 150 dias antes da eleição.

Assim, quem deseja realizar transferência de domicílio, alteração de endereço ou local de votação, tirar o primeiro título eleitoral, atualização de dados cadastrais ou cadastro biométrico deve procurar o Cartório Eleitoral para regularizar a situação.

Importante não deixar para a última hora, a fim de evitar filas, eventuais instabilidades do sistema ou imprevistos.

Quem não estiver em dia com a Justiça Eleitoral, não poderá votar nas eleições de outubro.

Como consultar?

Para consultar sua situação eleitoral, basta acessar o autoatendimento do TSE (Tribunal Superior Eleitoral) e preencher seus dados.

Como regularizar?

Em Campo Grande, a Central de Atendimento Ao Eleitor funciona das 12 às 18h, e está localizada na Rua Delegado José Alfredo Hardman, 180, Jardim Veraneio. Também há atendimento Eleitoral no CIJUS (Centro Integrado de Justiça), das 12h às 18h.

O horário de expediente é o mesmo para os Fóruns Eleitorais localizados no interior do Estado.

