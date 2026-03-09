Mulher reage à agressão e mata marido com facada no peito em Guia Lopes da Laguna

Uma mulher, de 33 anos, foi presa após matar o marido, de 31 anos, com uma facada no peito. O crime ocorreu após uma briga do casal, na madrugada desta segunda-feira (9), em Guia Lopes da Laguna, cidade distante cerca de 233 km de Campo Grande.
Segundo informações divulgadas, o casal estava ingerindo bebidas alcoólicas desde a noite de domingo, quando as brigas teriam começado motivadas por ciúmes.
De acordo com a Polícia Militar, outro homem teria chegado na residência, gerando um desentendimento entre eles. O marido acusou a companheira de ter visto ela beijando outra pessoa e, em meio à discussão, partiu para cima dela. Para se defender, a mulher pegou uma faca de cozinha com cerca de 15 centímetros de lâmina e desferiu um golpe no tórax dele.
O homem morreu no local, sem chance de atendimento médico. O Corpo de Bombeiros chegou a ser acionado, e constatou a morte do agressor. No momento da briga, a filha da mulher, de 15 anos, estava em um quarto da casa. Já uma menina de seis anos presenciou a situação.
A mulher foi presa, colocada na viatura policial, e o caso será apurado pelas autoridades.