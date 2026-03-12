Dr. Victor Rocha apresenta Moção de Congratulação à “Turma da Pinga” por promover a cultura e a hospitalidade de Campo Grande

Durante a sessão ordinária desta quinta-feira (12), a Câmara Municipal de Campo Grande aprovou uma Moção de Congratulação ao grupo de personalidades campo-grandenses conhecido como “Turma da Pinga”, apresentada pelo vereador Dr. Victor Rocha . A homenagem reconhece o espírito de hospitalidade e o relevante papel cultural desempenhado pelo grupo na recepção de diplomatas e representantes estrangeiros que visitam a Capital.

A moção foi direcionada aos integrantes Roberto Delmondes, Lázaro Gomes Júnior, Juliano Salles Marzola, Marcos Fernando Rodrigues, Pérsio Antônio Tosi, Eduardo Monreal, Fadel Iunes Júnior e Antônio Inácio. O grupo reúne nomes que atuam em diferentes áreas da sociedade e contribuem para fortalecer a imagem de Campo Grande.

Na justificativa da homenagem, Dr. Victor Rocha destacou que a atuação do grupo vai além do convívio social e se transforma em um importante instrumento de valorização da história, da cultura e das tradições sul-mato-grossenses. “A Turma da Pinga tem apresentado aos visitantes de diferentes países um pouco daquilo que somos enquanto povo: acolhedores, orgulhosos da nossa cultura e da nossa história”, afirmou o vereador.

Segundo o parlamentar, ao recepcionar diplomatas e representantes estrangeiros, os integrantes do grupo ajudam a mostrar a riqueza cultural de Campo Grande, contribuindo para projetar uma imagem de hospitalidade, cordialidade e excelência do povo sul-mato-grossense no cenário internacional.

Para o Dr. Victor Rocha, a Moção de Congratulação representa o reconhecimento do Poder Legislativo ao trabalho realizado de forma espontânea e dedicada pelos integrantes da Turma da Pinga, que ajudam a divulgar e valorizar a identidade cultural da Capital. “Esta homenagem é uma forma de reconhecer cidadãos que, com orgulho e dedicação, promovem o nome de Campo Grande e fortalecem nossas tradições”, concluiu.

