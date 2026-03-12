Senac MS promove encontros no interior para orientar empresários sobre impactos da Reforma Tributária

Projeto GPS de Mercado percorre cidades do sul do Estado com palestras sobre mudanças no sistema tributário

O Senac MS (Serviço Nacional de Aprendizagem Comercial em Mato Grosso do Sul) realiza nesta semana uma série de encontros em municípios do sul do Estado com foco em um dos temas mais discutidos atualmente pelo setor produtivo: a Reforma Tributária. As atividades fazem parte do projeto GPS de Mercado, que leva palestras e informações estratégicas para empresários e gestores.

A proposta do ciclo de encontros é explicar, de forma prática, os principais pontos das mudanças no sistema tributário brasileiro e os possíveis reflexos para empresas. A palestra, intitulada “Descomplicando a Reforma Tributária”, busca esclarecer dúvidas e preparar o empresariado para o novo cenário econômico.

Durante as apresentações, são abordados assuntos que ainda geram questionamentos entre empreendedores, como o futuro do Simples Nacional, o funcionamento do mecanismo de split payment e o avanço das ferramentas digitais de controle fiscal utilizadas pelo governo.

De acordo com a gerente do Senac em Dourados, Anna Freitas, os encontros têm o objetivo de aproximar empresários de informações atualizadas sobre legislação e tendências que impactam diretamente a atividade econômica.

“O GPS de Mercado traz o que há de novo e serve como um apoio direto para que as empresas aproveitem todos os benefícios e oportunidades que o Senac oferece”, afirmou.

O projeto já passou pelas cidades de Ivinhema e Nova Andradina e segue agora para Naviraí, onde ocorrerá a próxima edição. O evento está marcado para esta sexta-feira (13) e será realizado em parceria com o sindicato empresarial local e a Associação Comercial e Empresarial de Naviraí (ACEN), na Avenida Iguatemi, 125, no Jardim Vale Encantado.

A iniciativa integra as ações do Sistema Comércio para levar conhecimento e atualização sobre legislação e tendências de mercado a empresários do interior de Mato Grosso do Sul, contribuindo para o planejamento e o crescimento das empresas da região.

O Sistema Comércio no Estado reúne a Fecomércio MS, o Sesc MS, o Senac MS, o IPF (Instituto de Pesquisa da Fecomércio) e sindicatos empresariais. A estrutura é presidida por Edison Araújo e integra a CNC (Confederação Nacional do Comércio de Bens, Serviços e Turismo), presidida por José Roberto Tadros.

