Adolescente é encontrada com cocaína escondida em kitnet usada como ponto de droga em Campo Grande

Durante o monitoramento, os investigadores perceberam a chegada frequente de pessoas que permaneciam poucos minutos no local, comportamento associado à compra de drogas.

Ao se aproximarem da kitnet, que estava com portas e janelas abertas, os policiais avistaram porções de cocaína sobre um armário na cozinha. Com isso, foi feita uma busca no imóvel.

No interior da residência foram encontradas 25 porções de cocaína, tanto em pó quanto na forma de pasta base. Duas porções maiores estavam escondidas no forro do telhado da cozinha. Ao todo, foram apreendidos cerca de 168 gramas da droga.

Também foram recolhidos R$ 290 em dinheiro trocado, duas balanças de precisão e um celular.

A adolescente afirmou que a droga era dela, mas não revelou a origem nem o destino da venda. Ela foi levada para a DEAIJ Delegacia (Especializada de Atendimento à Infância e Juventude) , enquanto o material apreendido foi encaminhado para análise na DENAR (Delegacia Especializada de Repressão ao Narcotráfico).