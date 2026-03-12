Adolescente é encontrada com cocaína escondida em kitnet usada como ponto de droga em Campo Grande

Foto: Divulgação
Foto: Divulgação

Denúncia levou a investigação do imóvel no Jardim Nhanhá; Porções de cocaína, dinheiro e balanças foram apreendidos

Uma denúncia sobre venda de drogas levou investigadores até uma kitnet usada como ponto de distribuição de entorpecentes no bairro Jardim Nhanhá, em Campo Grande. No local, uma adolescente de 16 anos foi conduzida após a apreensão de porções de cocaína e materiais ligados ao comércio da droga.

A informação apontava que o imóvel, localizado nos fundos de uma casa na Rua Antônio Bittencourt Filho, estaria sendo usado para guardar e vender entorpecentes. A partir disso, equipes do Grupo de Operações e Investigações (GOI) passaram a observar a movimentação na residência.

Durante o monitoramento, os investigadores perceberam a chegada frequente de pessoas que permaneciam poucos minutos no local, comportamento associado à compra de drogas.

Ao se aproximarem da kitnet, que estava com portas e janelas abertas, os policiais avistaram porções de cocaína sobre um armário na cozinha. Com isso, foi feita uma busca no imóvel.

No interior da residência foram encontradas 25 porções de cocaína, tanto em pó quanto na forma de pasta base. Duas porções maiores estavam escondidas no forro do telhado da cozinha. Ao todo, foram apreendidos cerca de 168 gramas da droga.

Também foram recolhidos R$ 290 em dinheiro trocado, duas balanças de precisão e um celular.

A adolescente afirmou que a droga era dela, mas não revelou a origem nem o destino da venda. Ela foi levada para a DEAIJ Delegacia (Especializada de Atendimento à Infância e Juventude) , enquanto o material apreendido foi encaminhado para análise na DENAR (Delegacia Especializada de Repressão ao Narcotráfico). 

Acesse as redes sociais do Estado Online no Facebook Instagram.

Deixe um comentário

O seu endereço de e-mail não será publicado. Campos obrigatórios são marcados com *