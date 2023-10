Dr. Victor Rocha apresenta Casa Rosa para Dr. Estenio Campelo Bezerra

O vereador Dr. Victor Rocha (PP) aproveitou sua ida a Brasília, para apresentar o projeto Casa Rosa para o renomado advogado, Dr. Estenio Campelo Bezerra. O parlamentar progressista esteve na Capital Federal na sexta-feira (16).

“Conheci o envolvimento do Dr. Estenio Campelo Bezerra com instituições filantrópicas que prestam serviços de assistência social e de saúde, por isso, aproveitei a oportunidade para apresentar nosso projeto Casa Rosa, que hoje é referência nacional na realização de consultas com mastologia, exames, biópsias, diagnósticos e encaminhamento em tempo hábil para o tratamento do câncer de mama.

Estenio Campelo Bezerra é Cidadão Honorário de Brasília e membro do Conselho Seccional da Ordem dos Advogados do Brasil (OAB-DF) e atua junto aos tribunais superiores, como o Tribunal Superior do Trabalho (TST). O advogado saiu do sertão cearense e ganhou projeção nacional. O escritório Campelo Bezerra foi fundado em Brasília em 03 de julho de 1997 pelos irmãos Estenio Campelo, Teresa Campelo e Luis Valdir Bezerra.

Além de advogado, Estenio Campelo é famoso na capital federal pelas obras beneficentes que costuma apoiar em Brasília e em outros estados, entre as entidades apoiadas estão: o lar de idosos da Casa do Ceará; o InCor, da Fundação Zerbini de São Paulo e Vida Positiva, que cuida de crianças e adolescentes carentes com HIV.

Dr. Victor Rocha esteve em Brasília para participar de reunião com o Conselho Nacional de Secretarias Municipais de Saúde – (CONASEMS). Na oportunidade foi apresentada as Diretrizes da Sociedade Brasileira de Mastologia com os três pilares com recomendações para o período de pré-diagnóstico, diagnóstico e tratamento do câncer de mama, visando a redução da mortalidade pelo câncer de mama no Brasil.

Dr. Victor Rocha também apresentou a experiência exitosa que proporciona o diagnóstico precoce do câncer de mama, que é a Casa Rosa em Campo Grande, projeto liderado pela equipe do parlamentar que zerou as filas de consultas em mastologia, punções e biópsias de mama no SUS, fez o diagnóstico de 102 casos de câncer de mama em 18 meses de funcionamento, através da consulta integrada e resolutiva, com consultas e exames no mesmo local e resultado da biópsia e imuno-histoquímica em 14 dias, servindo de exemplo para o país.

Casa Rosa – Desde a implantação do projeto em 11 de novembro de 2021, já foram realizados mais de 5,4 mil atendimentos (entre primeira consulta e retorno), tendo diagnosticado 102 casos de câncer de mama, onde todas as pacientes já foram encaminhadas para o devido tratamento. Também foram realizadas 797 mamografias; 1811 ultrassonografias e 815 biópsias. Além de pacientes da Capital, a Casa Rosa atende mulheres de outros 35 municípios de Mato Grosso do Sul.

