Criança de dois anos morre em colisão entre veículos na BR-262

Uma colisão entre dois veículos e um caminhão-baú, na BR-262, entre Terenos e Campo Grande, matou Elloá Vitória Morais Pedroso, 2 anos, e deixou vários feridos. O acidente aconteceu no início da noite de ontem (20), próximo à Fazenda Jaraguá. Com o impacto da batida, a criança foi arremessada fora do veículo, nas margens da rodovia.

Conforme apurado pela reportagem, o motorista do veículo Ford Escort, de cor azul, perdeu a direção do carro durante uma curva, colidindo com o Volkswagen Gol vermelho. Com o impacto da colisão, o Gol acabou batendo frontalmente contra um caminhão-baú. A Polícia Civil e perícia técnica estivam no local, mas não constataram em qual veículo estava a criança.

Equipes da Polícia Rodoviária Federal (PRF), Corpo de Bombeiros e o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) estiveram na região do acidente. As identidades das vítimas não foram divulgadas, mas todas elas foram encaminhadas a Santa Casa de Campo Grande em estado grave com diversas fraturas. Até o momento não há informações sobre o estado de saúde de cada uma delas.

