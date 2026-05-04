Onça-pintada capturada após ataques em Corumbá é solta e passa a ser monitorada na Serra do Amolar

Uma onça-pintada que vinha sendo vista em área urbana de Corumbá foi capturada e devolvida à natureza no último domingo (3), após uma série de ataques a animais domésticos. A fêmea, de aproximadamente 4 anos e 72 quilos, agora será monitorada na região da Serra do Amolar.

O caso teve início na madrugada do dia 22 de abril, quando o felino invadiu o quintal de uma residência e matou uma cadela. A partir desse episódio, equipes ambientais passaram a monitorar o animal e a estruturar uma operação para capturá-lo com segurança. A suspeita é de que a mesma onça esteja relacionada a outros ataques registrados na cidade, incluindo ocorrências envolvendo cães e galinhas.

De acordo com a Polícia Militar Ambiental de Mato Grosso do Sul, a captura foi realizada por meio de uma operação técnica, com a instalação de uma gaiola de contenção em um ponto estratégico e o uso de isca para atrair o animal de forma controlada, sem causar ferimentos.

A ação contou com atuação conjunta da PMA, da Fundação do Meio Ambiente do Pantanal, do Instituto do Homem Pantaneiro, do Reprocon e do Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis, além do apoio técnico do médico-veterinário Diego Viana.

Após a captura, o animal passou por avaliação clínica e não apresentou alterações de saúde, sendo considerado apto para reintrodução na natureza. A soltura foi realizada na Serra do Amolar, área considerada adequada por oferecer condições ambientais favoráveis à espécie.

Segundo as equipes envolvidas, a onça já vinha sendo monitorada desde 2025, após registros frequentes de aparições em áreas urbanas. A operação seguiu protocolos específicos de manejo de fauna silvestre, com o objetivo de garantir tanto a segurança da população quanto a preservação da espécie.

Com colaboração da repórter Geane Beserra

Confira as redes sociais do Estado Online no Facebook e Instagram

Leia mais