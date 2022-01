Dourados inaugura e recebe a 1ª Caravana das Prerrogativas da OAB/MS

A primeira “Caravana das Prerrogativas”, da OAB/MS (Ordem dos Advogados do Brasil, Seccional Mato Grosso do Sul), aconteceu nesta terça-feira (25) na 4ª subseção – que abrange os municípios de Dourados e Itaporã. Na ocasião, o recém empossado presidente da Ordem regional, Bitto Pereira, reforçou o intuito da campanha.

“Precisamos saber quais os problemas enfrentados pelo advogado no local em que ele atua, para que assim, seja possível representar a advocacia verdadeiramente. O primeiro passo é ouvir em cada localidade quais são as dificuldades, os problemas enfrentados; a partir dessas informações, podemos ter o papel institucional que o nosso Estatuto reserva de representar a advocacia sul-mato-grossense”, disse o presidente da OAB/MS.

Dentre as demandas apresentadas, reclames acerca do atendimento, morosidade, definição das competências para o julgamento dos processos, dentre outras reivindicações. A diretoria da OAB ainda esteve, pela tarde, na Delegacia Regional, Fórum da Justiça Estadual e na Justiça Federal douradense, levando as reivindicações da classe.

Amanhã (25), a Caravana das Prerrogativas segue para Ponta Porã.