“Sonho da casa própria”: inscrições para construção de residência vão até dia 31 de janeiro

Com prorrogação até a próxima segunda-feira (31), os interessados em participar do “Lote Urbanizado – Terreno do Cidadão”, na Capital, poderão se inscrever pelo site da Agehab (Agência de Habitação Popular de Mato Grosso do Sul). O programa vai construir 100 bases habitacionais para quem já tiver terreno, mas não possui condições de bancar todos os custos de uma construção.

Pelo programa, a Agehab fará a construção de uma casa de dois quartos, sala/cozinha e banheiro. Serão 42,56 m² de área, constituída de fundação, contrapiso e primeira fiada em alvenaria, além de instalações hidráulicas e sanitárias enterradas. Já o dono do terreno arcará com as paredes e o telhado do imóvel.

A agência ainda vai oferecer assistência técnica para auxiliar o beneficiário, tanto na construção quanto na documentação. Para participar, é preciso ter renda máxima de até R$ 4,685 mil e possuir terreno com matrícula em nome próprio, ou contrato de compra e venda da área.

As inscrições também podem ser feitas presencialmente na rede de atendimento Fácil, nas unidades General Osório e Guaicurus, das 8h às 16h, também até 31 de janeiro.