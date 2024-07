Donald Trump sobrevive a atentado em comício na Pensilvânia

No sábado (13), o ex-presidente dos Estados Unidos e atual candidato do Partido Republicano à presidência, Donald Trump, foi alvo de um atentado durante um comício na cidade de Butler, no estado da Pensilvânia. O FBI está investigando o caso como uma tentativa de assassinato.

De acordo com reportagem publicada pelo portal G1O incidente foi aconteceu às 19h13, pelo horário de Brasília, enquanto Trump discursava ao ar livre. Sons de tiros foram ouvidos e, rapidamente, o ex-presidente se abaixou, sendo protegido por agentes federais. Trump foi retirado às pressas do local. Uma pessoa que participava do comício morreu, e outras duas ficaram gravemente feridas.

O atirador, identificado pelo FBI como Thomas Matthew Crook, de 20 anos, foi morto por snipers do Serviço Secreto. Ele estava posicionado sobre um telhado a 120 metros do palco do comício e carregava um fuzil AR-15. Vídeos do evento mostram o momento em que os snipers atiraram na direção do atirador assim que os primeiros disparos foram ouvidos.

Em uma rede social, Trump afirmou que foi atingido na orelha direita e que sentiu a bala “rasgando a pele”. Após ser levado ao hospital, ele recebeu alta algumas horas depois. O presidente Joe Biden entrou em contato com Trump por telefone para expressar solidariedade.

Em uma entrevista coletiva, o FBI declarou que continuará investigando o caso como uma tentativa de assassinato, embora a motivação do atentado ainda seja desconhecida.

