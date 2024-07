Prefeitura de Campo Grande realiza plantão de vacinação em dois pontos itinerantes neste domingo

Neste domingo (14), a prefeitura de Campo Grande, por meio da Sesau (Secretaria Municipal de Saúde), dará continuidade ao plantão de vacinação em dois pontos itinerantes. A ação disponibiliza todas as vacinas do calendário disponíveis, incluindo as vacinas contra gripe, poliomielite e covid-19.

A campanha de vacinação acontecerá no Shopping Norte Sul, das 11h às 19h, e na USF (Unidade de Saúde da Família) do Bairro Tiradentes, das 7h às 17h45. Esta iniciativa visa aumentar a adesão à campanha nacional de vacinação. Durante a semana, as doses estão disponíveis em 74 unidades de saúde de família distribuídas pelas sete regiões urbanas e distritos do município.

“A oportunidade é para que as pessoas busquem os pontos de vacinação, principalmente aqueles que pertencem aos chamados grupos de risco, como idosos, por exemplo. Estamos com aumento de casos de doenças respiratórias, entre elas a gripe, por isso é fundamental se proteger”, destacou a secretária municipal de Saúde, Rosana Leite de Melo, em nota à imprensa.

O reforço da vacina contra a covid-19 estará disponível para pessoas com 60 anos ou mais, gestantes e puérperas, além de pessoas com 5 anos ou mais que façam parte do grupo prioritário. Para receber a dose de reforço, é necessário ter recebido a última dose há pelo menos 6 meses.

A vacina contra a influenza está disponível para toda a população cuja idade seja superior a seis meses. As doses trivalentes são produzidas pelo Instituto Butantan e distribuídas para toda a rede pública de saúde. Desde o início do ano, foram notificados 1.311 casos de SRAGs (Síndromes Respiratórias Agudas Graves) no município. Devido ao aumento expressivo dos casos de doenças respiratórias, a prefeitura decretou situação de emergência em abril.

