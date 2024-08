Dois jovens são presos em flagrante por receptação e direção perigosa em Juti

Dois jovens, ambos de 19 anos, foram presos em flagrante por receptação e direção perigosa na cidade de Juti, a 313 quilômetros de Campo Grande. Eles estavam em posse de uma motocicleta, que foi alvo de denúncias anônimas feitas por moradores da região central da cidade.

Conforme informações do boletim de ocorrência, a movimentação suspeita dos jovens chamou a atenção dos vizinhos, que relataram em grupos de mensagens que a dupla transitava em alta velocidade e empinava o veículo, o que gerou preocupação sobre um possível roubo.

Durante uma ronda, a Polícia Militar avistou a motocicleta descrita nas denúncias e tentou abordar os suspeitos. No entanto, os jovens desobedeceram a ordem de parada, iniciando uma fuga pelas ruas da cidade. A perseguição terminou quando a dupla abandonou a moto em um terreno baldio e fugiu a pé.

Por volta da meia-noite de segunda-feira (6), a PM localizou dois homens com características semelhantes às dos fugitivos. Durante a averiguação, a chave da motocicleta foi encontrada entre os pertences de um deles, confirmando o envolvimento deles no caso. Além disso, ambos não conseguiram justificar a posse de R$ 870 em espécie, que, segundo suspeitas, pode ser proveniente de um furto.

Os jovens foram levados para a delegacia, junto com a motocicleta, para uma investigação mais detalhada. Durante as investigações, surgiu um novo elemento preocupante: o verdadeiro proprietário da moto está desaparecido há seis dias. O filho da vítima, ao ser contatado, confirmou que não tinha informações sobre o paradeiro do pai ou da motocicleta.

O caso foi oficialmente registrado como receptação, desobediência e direção perigosa de veículo em via pública. A Polícia Civil segue investigando o desaparecimento do proprietário da moto, buscando esclarecer todas as circunstâncias envolvidas.

