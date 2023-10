PT anuncia nesta quinta Camila Jara à disputa na Capital

O Partido dos Trabalhadores, segundo a presidência da executiva municipal de Campo Grande, anuncia nesta quinta- -feira (5) o nome da deputada Camila Jara, como a pré-candidata do PT para a disputa das eleições à Prefeitura de Campo Grande, em 2024.

O presidente do diretório, Agamenon do Prado, garantiu, ao jornal O Estado, que está definido o nome de Camila Jara e que o anúncio será feito nesta quinta. “Em princípio, gostaríamos de fazer este anúncio com a presença de lideranças nacionais. No entanto, devido à questão de agendas será feito agora, conforme previamente acordado e posteriormente haverá um ato maior, com líderes nacionais”, explicou.

Agamenon ainda comentou que, após a desistência dos deputados estaduais Zeca do PT e posteriormente, Pedro Kemp, quatro mulheres do partido colocaram o nome à disposição, a advogada Giselle Marques, a deputada federal Camila Jara, e as professoras Bartô Catanante e Eugênia Portela, e ficou definido que nome indicado seria de Jara.

O presidente da executiva municipal informou ainda que, a partir da indicação, nesta quinta, o deputado Pedro Kemp ficará responsável por elaborar, por meio de consultas, o programa de governo do partido e da pré-candidata. Até novembro, conforme determinação da executiva nacional do PT, a chapa de vereadores estará composta.

Por falar em executiva nacional, este é o ponto que pode alterar ou não a divulgação do nome da pré-candidata. Com a orientação nacional, a advogada Giselle Marques entende que esse anúncio deve ser adiado. “Na plenária nós, mulheres pré-candidatas, nos unimos e anunciamos que não iremos à disputa, que estaremos atuando juntas e unidas pelo consenso. Com o novo prazo, ganhamos fôlego para aprofundar o processo de diálogo e amadurecer a melhor escolha”, informou Giselle, que disse não ter conversado ainda a respeito com o presidente do diretório municipal, mas que o fará.

Determinação da nacional

“A Comissão Executiva Nacional do PT aprovou, no dia 28 de setembro, uma resolução que estabelece as diretrizes para a indicação de candidaturas do PT para a Federação Brasil da Esperança nas eleições de 2024. No entanto, há um recurso pendente no Diretório Nacional do PT sobre os critérios de deliberação dos Diretórios Municipais para a indicação de candidaturas. Diante disso, o Grupo de Trabalho Eleitoral orienta os municípios, onde ainda não há consenso, a ampliar a construção coletiva e o debate interno, buscando aumentar a unidade em torno da nossa tática eleitoral e aguardar a deliberação do Diretório Nacional, antes de deliberar a respeito da escolha de candidaturas para a homologação das Executivas Estaduais e Nacional”, diz o comunicado.

Por – Alberto Gonçalves

