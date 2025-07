Avião dos EUA pousa em Campo Grande com equipamentos para o exercício militar

Um avião cargueiro C-17 Globemaster III da Guarda Aérea Nacional dos Estados Unidos pousou no início da noite dessa terça-feira (29) no Aeroporto Internacional de Campo Grande, trazendo helicópteros e equipamentos que serão utilizados em um exercício militar uma das maiores operações militares conjuntas realizadas em território brasileiro.

A aeronave pertence à Guarda Aérea Nacional de Nova York (NY ANG) e faz parte da força logística norte-americana que participará do treinamento, marcado para começar oficialmente na quinta-feira (31), com todas as atividades concentradas na Base Aérea da Capital sul-mato-grossense.

Outro cargueiro do mesmo modelo, com matrícula 01-0188, também está a caminho de Mato Grosso do Sul para reforçar o apoio às ações da missão, que ocorre a cada dois anos com a presença de tropas do Brasil e dos EUA.

O estudante Guilherme Freitas é morador do bairro Jardim Imá, localizado em frente ao Aeroporto Internacional de Campo Grande, e estão acostumados com o tráfego aéreo na região.

Apaixonado por aviação, Guilherme disse que acha muito importante ter esse movimento militar/aeronáutico em Campo Grande, principalmente diante das questões relacionadas a cortes financeiros à Força Aérea Brasileira (FAB), noticiados recentemente.

“Acho muito importante ter esse movimento aqui na cidade e principalmente para o país. Como morador da região, digo que esses exercícíos militares, atrapalham a rotina dos moradores, na verdade é até algo que chama a atenção, positivamente, as pessoas gostam de ver aviões diferentes”, explicou.

O aposentado Arlindo Gonçalves, também morador do Jardim Imá também destacou a importância do treinamento militar para o país. “É importante a troca de conhecimento militares entre nações, uns aprendem com os outros e sinceramente, é muito legal presenciar esse tipo de atividade, não atrapalha em nada nossa rotina.

Campo Grande é considerada como um centro estratégico, devido sua localização geográfica e infraestrutura militar, a Base Aérea de Campo Grande atua como centro de comando do Exercício Tápio.

A reportagem de O Estado Online entrou em contato com a assessoria de comunicação da Base Aérea de Campo Grande, onde o CECOMSAER (Centro de Comunicação Social da Aeronáutica), informou que fará uma coletiva de imprensa, ainda sem data definida, para fornecer todas as informações sobre este exercício militar.

