Bonito com certificação em carbono neutro

A Green Initiatives, uma das 30 empresas certificadores reconhecidas pela ONU (Organização das Nações Unidas) entregou a cidade de Bonito o certificado como o primeiro destino de ecoturismo do mundo em carbono neutro. Trata-se de uma entidade responsável pelos levantamentos de índices e do diagnóstico de toda a emissão de gás carbônico do município e pontualmente da atividade turística. A solenidade aconteceu no Sesc Bonito sendo o certificado foi recebido pelo o diretor-presidente da Fundação de Turismo de Mato Grosso do Sul (Fundtur), Bruno Wendling.

A conquista de mais um selo de responsabilidade ambiental em um tema tão relevante para o mundo, colocando a sustentabilidade como um dos princípios fundamentais que norteiam o desenvolvimento do turismo no maior destino e ecoturismo do Brasil, reflete o trabalho de décadas que vem sendo conduzido pelo trade e pelo poder público, segundo o diretor-presidente da Fundação de Turismo de Mato Grosso do Sul (Fundtur), Bruno Wendling.

Presente ao evento, representando o Governo do Estado, o turismólogo conduziu o processo de captação da empresa de certificação e do projeto para que Bonito pleiteasse o reconhecimento mundial de seu esforço na redução das emissões de carbono. “A certificação é o resultado de todo esse comprometimento de Bonito como destino responsável e seguro, que controla sua capacidade de carga, protege o meio ambiente”, disse.

Compromisso global – Wendling destacou também a meta do Governo do Estado de tornar Mato Grosso do Sul carbono neutro e de ter sido signatário da Declaração de Glasgow, juntamente com a Green Initiatives, empresa que produziu o primeiro guia de ação climática em destinos turísticos no mundo e conduziu o processo de certificação de Bonito. “Essa certificação não é um prêmio, é um compromisso global que Bonito está assumindo com o mundo”, apontou.

Para o diretor-presidente da Fundtur, o reconhecimento internacional mostra a força do destino e do município, que hoje melhor trabalha as práticas de conservação, na sua avaliação. “Agora Bonito passa por um próximo nível, de um compromisso ainda maior com as questões climáticas, entre outras ações, como a redução da produção de lixo, a substituição do plástico. A certificação realmente é importante e verdadeira, mas é um grande desafio”, completou.

Segundo o prefeito Josmail Rodrigues, o e, em 2 de dezembro de 2021, o pouso do primeiro voo da linha Congonhas (SP) – Bonito (MS), realizado pela Gol Linhas Áreas, foi o marco deste processo, como a sendo a primeira rota em Mato Grosso do Sul e a segunda no país com a certificação de neutralização de emissão de carbono. “Estamos todos de parabéns, vamos propagar essa conquista”, frisou.

Referência mundial

A partir de janeiro de 2022 as ações foram intensificadas, com o recebimento das diretrizes e mandamentos para alcançar a certificação e contratação da Green Initiatives. Em quatro meses foi calculado o volume de emissões que já são revertidas em créditos de carbono, inicialmente em uma área de floresta na Amazônia Legal e a ideia é seguir com o trabalho de manutenção e redução de boa parte das emissões, explicou o prefeito.

“Bonito é referência mundial no ecoturismo porque existe a colaboração de todos os setores, Governo do Estado, Município, iniciativa privada, população, todos entendem a necessidade e importância de conservar nosso meio ambiente e trabalham por isso”, afirmou Josmail. “Vamos ter muito trabalho pela frente e o compromisso deve ser todos na proteção dos nossos rios. Com a parceria do Estado, tenho certeza que alcançaremos esse objetivo.”

Ao entregar a certificação, o diretor da Green Initiatives, Frederico Viglatil realçou a expertise dos gestores e técnicos locais no cumprimento das metas estabelecida para validar o processo. “Nada aconteceria sem o ponderamento de todos”, disse. A celebração desse ato, segundo ele, “é histórico para o turismo internacional, conectando Bonito com um dos temas mais relevantes da humanidade hoje, a questão climática, para evitarmos catástrofes”, apontou.

Participaram do evento, as secretarias municipais de Turismo e de Meio Ambiente, Juliane Salvadori e Ana Cristina Frederico; a diretora da Green Initiatives, Luciana Visnevski; o coordenador regional do Governo do Estado, Gérson Prata; o presidente do Conselho Municipal de Turismo, Gabriel Calderon: vereadores e representantes do trade turístico.

