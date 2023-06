Dia Mundial do Refugiado: Em busca de esperança e acolhimento

No dia 20 de Julho se comemora o dia mundial do Refugiado. Dado uma pesquisa feita pela Unidades de Acolhimento Institucional, conforme a SAS (Secretaria Municipal de Assistência Social), foram registrados mais de 3.227 imigrantes e migrantes em Campo Grande.

O plano da SAS é criar novos órgãos de acolhimento em mais 16 municípios em Mato Grosso do Sul,o chamado” Comitê Interinstitucional Municipal de Promoção, Proteção e Apoio aos Estrangeiros e Refugiados, suas Famílias, Crianças e Adolescentes”. Serão viabilizados por meio da Funsat (Fundação Social do Trabalho) mais oportunidades de empregos para estes refugiados que em sua maioria são da América Latina e regiões fronteiriças do estado.

O objetivo é acolher e atender indivíduos que buscam novas oportunidades de vida e melhoria na qualidade de bem-estar social, procuram em MS uma chance de recomeçar.

O Dia Mundial do Refugiado, é uma data que visa aumentar a conscientização sobre a situação dos milhões de pessoas em todo o mundo forçadas a deixar suas casas devido a conflitos, perseguições e violações dos direitos humanos. É um momento para honrar a coragem e a resiliência desses indivíduos em busca de segurança, esperança e acolhimento.

O número de pessoas deslocadas globalmente atingiu níveis alarmantes, com mais de 82 milhões de pessoas atualmente deslocadas em todo o mundo, segundo dados do Alto Comissariado das Nações Unidas para os Refugiados (ACNUR). Esses números representam vidas reais, histórias de indivíduos e famílias que enfrentam desafios diários em busca de um lar seguro.

Em diversos países ao redor do mundo, organizações não governamentais, agências da ONU, governos e comunidades estão se unindo para oferecer apoio aos refugiados. São realizadas ações de assistência humanitária, programas de integração, acesso a serviços básicos, como saúde e educação, além de esforços para promover a conscientização e a compreensão sobre as experiências e desafios enfrentados pelos refugiados.

No Brasil, o Dia Mundial do Refugiado também é celebrado, destacando a importância da solidariedade e da inclusão. O país tem sido um exemplo de acolhimento, abrigando milhares de refugiados e oferecendo oportunidades de reconstrução de suas vidas. O Brasil possui uma legislação específica para a proteção e integração de refugiados, bem como programas de apoio e assistência.

No entanto, é importante destacar que ainda existem muitos desafios a serem enfrentados. É fundamental fortalecer políticas públicas que garantam a proteção dos direitos dos refugiados, o acesso a serviços básicos, a inclusão social e a oportunidade de reconstruir suas vidas com dignidade.

Acesse também as redes sociais do O Estado Online no Facebook e Instagram.