Mulheres são presas transportando cigarros e pneus contrabandeados

Duas mulheres foram presas na tarde de ontem (19), transportando cigarros e pneus de origem estrangeira, nas proximidades do Jardim Maracanã, em Ponta Porã, a 313 quilômetros de Campo Grande.

O flagrante aconteceu durante uma fiscalização, quando agentes do Departamento de Operações de Fronteira (DOF), depararam com um Ford Ka em atitudes suspeitas pela via. O veículo estava visivelmente com peso excessivo, sem os bancos traseiros e com tecido de cor escura, o que levou os policiais a realizarem a abordagem.

Em depoimento, a passageira relatou aos policiais que foram contratadas para fazer o frete dos materiais ilegais do Paraguai até Dourados. Aos policiais, as mulheres disseram que realizava esse serviço duas vezes por semana. No interior do veículo, foram encontrados 200 pacotes e pneus sem a documentação legal para entrada no país.

O caso foi encaminhado para delegacia do município.

Acesse também as redes sociais do O Estado Online no Facebook e Instagram.