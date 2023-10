Segunda vítima de atentado a escola no PR morre em hospital

Morreu na madrugada de hoje (20), o estudante Luan Augusto, de 16 anos, no Hospital Universitário de Londrina (HU). Ele é a segunda vítima no atentado ao Colégio Estadual Helena Kolody, em Cambé (PR).

A morte do jovem foi confirmada pela família. Na manhã de ontem (19), ele foi atingindo com tiros na cabeça por um ex-aluno do colégio, de 21 anos que entrou na instituição solicitando documentos. O assassino está peso.

Luan estava internado em estado grave no Hospital Universitário, com suporte respiratório e na UTI sob cuidados, mas não resistiu aos ferimentos, confirmando a sua morte às 3h15. Os familiares do adolescente informou a autorização para doação de órgãos.

Conforme apurado pelo portal G1, o assassino disse aos policiais que escolheu a vítima aleatoriamente. Segundo o delegado-chefe da 10ª Subdivisão Policial, Amarantino Ribeiro ele realizou 16 disparos no colégio.

A aluna Karoline Verri Alves, 17 anos, namorada de Luan, morreu dentro do colégio. Ela foi atingida com um tiro na cabeça, segundo o Serviço de Atendimento Móvel (Samu). O corpo de Karoline está sendo velado na manhã de hoje (20).

Secretario disse que o autor não conhecia as vítimas

De acordo com o secretário de Segurança Pública do Paraná, Hudson Teixeira, relatou que o assassino não conhecia as vítimas. O atirador é investigado por homicídio, tentativa de homicídio e porte ilegal de arma de fogo.

A Secretaria de Segurança Pública do Paraná (Sesp) informou que, além da arma, apreendeu com o assassino um caderno com anotações sobre ataques em escolas, incluindo o ataque em Suzano (SP).

A secretaria ainda informou que o assassino é esquizofrênico e que faz tratamento para a doença.

Após a tragédia, um homem de 21 anos foi preso e um adolescente, de 13 anos, foi apreendido. Os dois são suspeitos de ajudar a planejar o ataque, segundo o secretário Hudson Teixeira.

